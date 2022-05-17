人民网北京5月17日电 （记者杨曦）近年来，审计署在加强民生资金和项目审计、促进保障和改善民生方面有何举措？在中共中央宣传部17日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，审计署副审计长王陆进表示，十八大以来，审计机关坚持以人民为中心的发展思想，把促进实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为审计工作的出发点和落脚点，把看好和推动用好民生资金作为审计最大的为民情怀。持续加大对医疗、养老、就业、住房、“三农”等重点民生资金和项目的审计力度。

“我们坚持把审计力量下沉到最基层，努力把监督跟进到民生资金使用的最末端、政策落实的‘最后一公里’，促进党中央各项惠民利民、安民富民政策落实落地，严肃查处发生在群众身边的腐败问题和不正之风，推动更好解决人民群众的急难愁盼问题，兜牢民生底线，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”王陆进介绍，主要体现在以下两个方面：

一是脱贫攻坚和乡村振兴的审计。审计机关紧紧围绕党中央脱贫攻坚各项决策部署，把助力打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，统筹组织全国审计力量尽锐出战，持续加大脱贫攻坚审计力度。这些年，累计抽查各类扶贫资金1.02万亿元，推动扶贫资金管理逐年规范，使用绩效不断提高，审计查出问题金额占抽查资金比例从2013年的36.3%下降到2020年的1.5%，为脱贫攻坚战取得全面胜利贡献了审计力量。

去年以来，审计机关按照党中央、国务院的部署要求，继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策落实和资金审计，持续加大对保持帮扶政策总体稳定、巩固“两不愁三保障”成果等方面的审计力度。特别是对脱贫攻坚目标任务完成后的五年过渡期内，各级财政投入用于巩固脱贫攻坚成果的资金，进行全过程、全链条、“穿透式”的审计，推动建立健全长效机制，助力全面巩固脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

第二方面是社保审计。审计机关围绕健全多层次社保体系，组织全国审计力量，持续开展养老和医疗保险基金、就业补助资金、彩票公益金、保障性安居工程等方面的审计，维护社保各领域资金的安全，促进就业优先等重大政策措施有效落实。

“在审计中，我们着重关注资金安全，重点揭示和打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社保资金的违法违规行为。我们关注资金效益，揭示资金趴窝沉淀、闲置未用、应付未付、过度保障等使用无效、低效的问题。我们还关注政策的可持续，揭示体制机制和政策执行中的堵点、难点、断点问题，促进补齐社保短板，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。”王陆进说。

(责编：杨曦、吕骞)