国家发展改革委5月17日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京5月17日电 （记者许维娜）“今年３月份以来，受疫情影响，部分地区出现人员返岗受限、跨区域物流受阻、疏港运输不畅等问题，对重点地区、重点领域的产业链供应链稳定运行造成了一定冲击。”17日，国家发展改革委新闻发言人孟玮在5月份新闻发布会上介绍保链稳链工作。

国内疫情多点散发对产业链供应链稳定运行造成一定冲击。对此，孟玮表示，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委会同有关部门着力疏通堵点、卡点，有序推动企业复工复产，全力保障产业链供应链稳定运行。

一是畅通运输通道保障物资通达。在公路运输方面，与有关部门一道指导长三角三省一市，加强对高速公路和普通国道通行情况以及重点物资运输情况监测，推动落实全国统一的通行证制度。截至5月16日，长三角货车流量降幅持续收窄，涉疫重点地区收费站、服务区全部开通。在海运和机场铁路运输方面，加强指导调度和组织协调，促进货物快运快抵。比如，加强对长三角地区港口待泊船舶数量和装卸需求的监测调度，要求相关省市采取措施加大港口基础设施有效供给力度。

二是督导地方建设和启用中转站。协调督导长三角有关省市布局建设了一批物资中转站。比如，在上海、宁波、杭州建设了4个生产物资中转站，有效保障了汽车生产零部件等生产物资的运输需要，对推进汽车等重点行业复工复产发挥了重要作用。同时，支持地方强化物流末端配送能力，推动解决物流配送“最后一公里”问题。

三是加强产业链供应链风险监测预警。指导各地建立产业链供应链风险监测处置体系，做好重点地区、重点行业复工复产情况的监测分析，及时掌握产业链供应链运行情况和苗头性风险，有针对性地进行协调解决。特别是对于集成电路等领域重点企业，实行日调度，加强部门、区域和行业之间的协同配合，帮助协调解决企业面临的人员返岗受限、原材料运输不畅、供应商停产等问题，确保企业正常生产经营，带动上下游大中小配套企业协同复工复产。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将继续强化部门间、地区间协同和工作衔接，进一步健全产业链供应链风险监测预警体系，完善风险研判处置机制，提升风险识别、精准有效处置能力，力争做到风险早发现、早报告、早研判、早处置，全力打通卡点堵点，推动产业链供应链安全稳定运行。

(责编：罗知之、吕骞)