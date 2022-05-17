国家发展改革委5月17日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京5月17日电 （记者许维娜）17日，国家发展改革委召开5月份新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，1-4月全国全社会用电量同比增长3.4%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10.8%、1.9%、3.1%和10.5%。

分地区看，全国14个省(区、市)用电增速超过5%，其中西藏、江西2个省区增速超过10%。

关于投资项目审批情况，孟玮表示，1—4月，我委共审批核准固定资产投资项目38个，总投资5333亿元。其中，4月份审批核准固定资产投资项目8个，总投资188亿元，主要集中在信息化、能源等领域。目前，2022年用于项目建设的地方政府专项债券额度已全部下达，截至4月末，今年已发行专项债券约1.4万亿元。

关于中欧班列运行情况，孟玮称，4月份，中欧班列通道畅通、运行平稳，全月开行1170列，较3月份增加36列，环比增长3%，总体呈现“稳中有升”的发展态势。自新冠肺炎疫情发生以来，中欧班列已连续24个月单月开行千列以上，展现出强大发展韧性，对保障国际产业链供应链稳定发挥重要作用。

孟玮还表示，近日，经国务院批复同意，国家发展改革委印发了《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》（以下简称《实施方案》），《实施方案》提出，宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，坚定不移走绿色低碳发展道路，打好环境问题整治、深度节水控水、生态保护修复攻坚战，扎实推进黄河大保护，确保黄河安澜，建设人与自然和谐共生的美好家园。

《实施方案》提出了大力推动水资源节约集约利用、加快构建抵御自然灾害防线、构建黄河上游重要生态安全屏障、大力推动节能减污降碳协同增效、加快产业转型升级、建立健全跨区域合作机制、深化重点领域改革等七方面重点任务。

孟玮指出，下一步，国家发展改革委将在推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组统筹领导下，增强各类政策统筹协调力度，用足用好现有政策，加快完善配套政策，提升政策精准性和协同性，督促各项重大任务落实落地。

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