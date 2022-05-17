人民网记者 王震

5月17日上午，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会第四场。财政部副部长许宏才，审计署副审计长王陆进，国家税务总局副局长王道树介绍党的十八大以来财税改革与发展情况，并回答记者提问。

“一直以来，我们党高度重视，不断加强对财政工作的领导。党的十八届三中全会明确提出，财政是国家治理的基础和重要支柱，推动财政工作进入新的历史时期。”许宏才介绍，十年来，财政部认真组织实施积极的财政政策，不断完善宏观调控，围绕“国之大者”，强化资金和政策保障，深入推进财税体制改革，积极发挥全面深化改革的“突破口”和“先行军”作用，推动经济运行保持在合理区间，增进高质量发展的成色。

财政实力不断增强 增进经济高质量发展成色

“随着经济平稳健康发展，国家财政收入保持较快增速，财政‘蛋糕’越做越大。” 许宏才介绍，2012-2021年，全国一般公共预算收入从11.73万亿元增长到20.25万亿元，十年累计163.05万亿元，年均增长6.9%，为实现第一个百年奋斗目标提供了坚实财力保障。同时，全国财政支出规模逐年扩大，十年来，全国一般公共预算支出累计193.64万亿元，年均增长8.5%，有力促进了经济社会事业全面发展进步。

十年来，财政部按照党中央、国务院决策部署，连续实施积极的财政政策，适时适度预调微调，有效降低了经济周期波动影响，有力支持了经济社会高质量发展。保持必要财政支出强度，精准实施减税降费，科学安排政府债务规模，全面落实过“紧日子”要求，创新建立并常态化实施财政资金直达机制。

十年来，全国一般公共预算科学技术支出7.1万亿元，国家财政性教育支出28.88万亿元，社会保障和就业支出23.11万亿元。

“财政部始终坚持围绕中心、服务大局，强化资金保障，集中财力办大事，支持科技自立自强，加强基本民生保障，促进城乡区域协调发展、支持打赢脱贫攻坚战、打好污染防治攻坚战等，着力解决发展不平衡、不充分问题，推动构建新发展格局和实现高质量发展。”许宏才说。

税收改革全面发力，更好服务经济社会发展

王道树表示，党的十八大以来，税务系统认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，配合财政部门持续推进税制改革，加快落实税收法定原则，社保费和非税征收职责划转改革平稳落地，税收征管体制改革从合作到合并再到合成，初步构建了优化高效统一的税收征管体系，更好发挥了税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

王道树用四组数据介绍了十年来税务部门服务经济社会发展取得的成效：

——组织税收收入超过110万亿元。全国税收部门组织税收收入（已扣减出口退税，不含关税、海关进口环节税收），从2013年的9.5万亿元增加到2021年的15.5万亿元，累计完成112万亿元，年均增长6.8%。

——办理新增减税降费累计8.8万亿元。我国宏观税负从2012年的18.7%降至2021年的15.1%，特别是2019年实施更大规模减税降费，当年宏观税负比2018年降低1个百分点。

——新办涉税市场主体累计超过9000万户。在减税降费等宏观政策综合作用下，全社会创新创业活力持续激发，十年来，全国新办涉税市场主体累计达到9315万户，年均增加逾千万户。

——税收协定网络覆盖112个国家和地区，国际朋友圈越来越大。

“这十年，税务部门胸怀大局、服务发展。税务系统始终坚持‘抓好党务、干好税务、带好队伍’，主动服务经济社会发展大局取得明显成绩，服务国家治理体系和治理能力现代化作用不断彰显，我国税收在国际上的影响力持续增强。” 王道树说。

把财政审计作为“重中之重”，促进政策落实落地

“财政审计是宪法和审计法赋予审计机关的基本职责。”王陆进介绍，这些年来，审计机关始终把财政审计作为“重中之重”，持续加大对财政政策贯彻落实、财政资金管理使用的审计力度，推动深化财税体制改革，加强财政资源统筹，提高财政资金使用绩效，增强国家重大战略任务财力保障。

党的十八大以来，审计工作取得了具体成效。加强党中央对审计工作的集中统一领导，推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系不断取得新进展；围绕党和国家中心工作强化审计监督，十年来，全国审计机关共审计109万多个单位，促进增收节支和挽回损失4.3万多亿元；从严管理审计队伍，推动审计自身建设不断取得新提升。

“我们坚持把审计力量下沉到最基层，努力把监督跟进到民生资金使用的最末端、政策落实的‘最后一公里’，促进党中央各项惠民利民、安民富民政策落实落地，严肃查处发生在群众身边的腐败问题和不正之风，推动更好解决人民群众的急难愁盼问题，兜牢民生底线，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。” 王陆进说。

(责编：王震、吕骞)