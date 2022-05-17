人民网北京5月17日电 （记者孙阳）5月11日，国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权（SDR）定值审查。决定维持现有SDR篮子货币构成不变，即仍由美元、欧元、人民币、日元和英镑构成，并将人民币权重由10.92%上调至12.28%，将美元权重由41.73%上调至43.38%，其他三种货币的权重即欧元（29.31%）、日元（7.59%）和英镑（7.44%）各有小幅度下降。人民币权重仍保持第三位，新的SDR货币篮子在今年8月1日正式生效，并于2027年开展下一次SDR定值审查。

SDR在国际金融货币体系中发挥什么作用？国际货币基金组织如何进行SDR定值审查？人民币加入SDR及权重上升的意义何在？人民币该如何加快国际化、成为更重要的国际主要储备货币？人民网记者近日专访了国际货币基金组织原秘书长林建海。

记者：您如何看待SDR在国际金融货币体系中的作用？

林建海：这需要追溯到国际货币基金组织（IMF）的诞生。为了结束二战后混乱的全球金融秩序、促进国际贸易和世界经济稳定增长，IMF于1944年应运而生。其成立最初目的是维持一个固定但可调整的汇率体系，即美元面值盯住黄金，而其他货币盯住美元。然而，经历了初期的稳定与繁荣，许多成员国拥有的美元越来越多，渐渐动摇了其对美国政府维持美元与黄金比价和兑换的信心。于是，1969年国际社会决定在IMF的框架下创造一种新的国际储备资产，也就是特别提款权SDR，用以补充成员国的官方储备。

此外，SDR也是IMF和其他一些国际金融机构的记账单位。SDR虽然没有实际的货币形式，但持有国可以通过IMF的安排，或其成员国之间的自愿交换安排，以SDR换取国际上可自由使用的货币，用以进行各类国际支付。2021年6月25日，IMF决定向其成员国分配6500亿美元的SDR，以帮助成员国增加流动性、获得新冠疫苗和减缓债务压力。这轮分配在2021年8月23日正式生效，是IMF历史上第四轮分配，也是规模最大的一次SDR分配。由此可见，SDR在稳定国际金融秩序、补充成员国外汇储备中的重要作用。

SDR的汇率由其篮子内货币加权平均值决定，而利率也由组成货币的短期市场金融工具利率的加权平均值确定。由于IMF向其成员国提供非优惠信贷的利率是以SDR利率为基础，因而SDR篮子货币的组成和其利率的高低直接决定了IMF信贷利率水平；对借贷国来说，其重要性不言而喻。

记者：国际货币基金组织如何进行SDR定值审查？

林建海：SDR篮子内的货币组成反映了这些货币在国际贸易和金融体系中的重要性。为确保这一点，IMF通常每五年进行一次SDR篮子估值审查。审查范围包括货币构成、衡量标准、货币权重和确定货币利率的金融工具等。上一轮审查在2015年举行，2016年10月1日生效。

一种货币被纳入SDR篮子要满足两大标准：第一，“出口标准”，也是“门槛”标准，即在五年期间，该成员国（或货币联盟）是全球货物和服务出口价值最大的成员国（或货币联盟）之一。这个标准旨在确保有资格成为SDR篮子的货币，必须是由那些在全球经济贸易体系中发挥核心作用的成员国或货币联盟发行的。第二，“可自由使用货币”标准，即该货币在国际支付中被广泛使用，并在主要外汇市场上被广泛交易。

值得注意的是，“可自由使用货币”这个概念不同于某种货币的汇率是否自由浮动，或该货币能否完全可兑换成其他货币。换而言之，一种货币可以被广泛使用和广泛交易，即使其受到一些资本账户的限制而不能完全可兑换。另一方面，一种货币也许可以完全可兑换，但其在国际支付和外汇市场中未必被广泛使用和广泛交易。

2015年11月30日，经过IMF的严格审议，人民币被认定为国际“可自由使用货币”，并于2016年10月1日起成为SDR篮子里的第五种货币。

记者：担任国际货币基金组织秘书长期间，您曾亲自推动人民币“入篮”。作为权威人士，能否解读一下，人民币成为SDR篮子货币及权重提升，有哪些重要意义？

林建海：IMF将人民币纳入SDR篮子的决定，是中国经济融入全球金融体系的一个重要里程碑，是对中国改革开放特别在货币政策和金融体系方面取得成就的认可。人民币纳入SDR篮子也使得该篮子更加多元化，更能代表这个篮子中货币在全球经济中的地位和作用，从而有助于提高SDR的稳定性和作为国际储备资产的吸引力。同时，这也有助于增加国际社会对人民币计价资产的信心，促进国际投资者在资产管理组合中对人民币资产的关注。

当然，投资者在考虑持有某种货币资产时，不仅要看货币发行国的经济基本面，也与该货币资产的流动性和市场交易深度相关。要使众多投资者达成共识，中国要在维持经济稳定增长的同时，进一步在完善市场化的汇率机制、深化金融市场改革和发展、促进货币自由跨境使用等方面努力。

可以说，人民币加入SDR是国际化的重要一步，也是中国深化金融改革、IMF继续完善国际金融货币体系的新起点。今年的审查再次确定SDR篮子货币组合的合理性，提高了人民币在SDR篮子中的权重，也表明人民币国际化在不断推进。对中国来说，这是一个重要的认可，也是一份责任，更是人民币持续国际化的动力。

记者：当前，您认为应该如何进一步推进人民币国际化？

林建海：从国际金融发展史来看，货币国际化主要是市场选择的结果。虽然适时和适当的政策推动能扮演一定的助推作用，但是市场力量往往是一种货币成功国际化、并取得主要储备货币地位的重要驱动力。展望人民币国际化前景，以下几方面值得重视：

第一，持续经济增长是人民币进一步国际化的基础。在过去四十年里，中国经济快速发展，成为世界第二大经济体和第一大贸易国，为人民币的逐步国际化打下了基础。当前，中国经济面临诸多挑战，如何保持稳定经济增长、继续健全宏观经济金融政策框架、防止金融市场剧烈波动，对人民币进一步国际化至关重要。

第二，改革开放是人民币进一步国际化的保证。四十多年来，中国改革开放经历了风风雨雨，但始终目标坚定、稳步推进，并在这一过程中根据出现的问题和变化调整政策重点和力度。中国对外经济活动不断发展壮大，带动了人民币的境外交易和使用。稳步推进资本项目开放、持续扩大金融对外开放、推动人民币跨境使用势在必行。

第三，完善金融体系、深化金融市场发展是人民币进一步国际化的动力。中国金融市场还有很大空间丰富金融投资产品，特别是发展好国债市场，规范金融市场行为，疏通投资者和需要集资的优良企业之间的融资渠道，让市场充分发挥其金融媒介作用。国内金融市场的深度、广度和开放度有利于增强国外市场对人民币的信心和使用。

第四，灵活的汇率制度是人民币进一步国际化的助推器。持续完善汇率制度，坚持以市场供求为基础，可以增强人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能。以市场为基础的汇率自由浮动有时可能会带来较大的波动，但通常可以通过完善货币政策框架、增强金融体系和发展外汇衍生品市场等市场机制进行管理。而汇率由市场供需决定，则可以充分发挥汇率价格信号作用，提高资源配置效率。

第五，促进跨境贸易计价结算是人民币进一步国际化的突破口。中国庞大的对外贸易规模是推进人民币国际化的最大优势。当前中国贸易本币结算占比仍比较低，有较大上升的空间。从跨境贸易计价结算入手，完善跨境人民币结算服务，对于提升人民币国际化可以起到事半功倍的效果。

总体来看，人民币加入SDR和权重的上升对中国、IMF和其成员国都是一个重要事件，利在长远。在可预见的未来，SDR篮子里的货币将会继续担任全球主要储备货币。人民币的进一步国际化，离不开中国经济持续增长的支持、高水平的对外开放、金融体系和市场不断完善等方面的努力。而人民币SDR权重的上调，是国际化征程上的一个新起点。

(责编：罗知之、吕骞)