本报记者 王 政

“一季度，规模以上中小工业企业营业收入和利润分别增长14.1%和6.5%，充分体现了中小企业的韧性和活力。尽管新一轮疫情对中小企业经济运行带来了较大冲击，但我们要看到，我国经济长期向好的基本面没有改变。”在国务院新闻办公室5月18日下午举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长徐晓兰说，针对今年以来中小企业发展面临的新情况和新问题，工信部会同相关部门和各地，通过部门横向协同和部省纵向联动、示范引领带动，落实落细各项政策，全力以赴支持中小企业纾困解难和健康发展。

4个方面、10条具体举措，助力中小微企业渡难关、增信心、促发展

“党中央、国务院高度重视为中小企业纾困解难，近期密集出台了一系列政策举措，从实施组合式税收优惠、提高稳岗返还标准、促进中小微企业融资、减免物业房租等多个方面加强对中小企业纾困帮扶力度。”徐晓兰说，同时，各地结合实际，在保障物流畅通、支持复工复产、降低经营成本、优化助企服务、助力开拓市场等方面采取了一系列配套措施，帮助中小企业渡过难关。

徐晓兰介绍，去年11月份国务院办公厅印发《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》。今年5月9日，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室又印发了《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》，在原有纾困举措进一步延续执行的同时，又从多个维度提出了一些实招和硬招，主要包括了4个方面、10条具体举措：

一是在加大资金支持方面，推动各地积极设立中小微企业和个体工商户的纾困帮扶专项资金，对生产经营出现暂时困难的中小微企业和个体工商户，在房屋租金、水电费、担保费、防疫支出、贷款贴息和社保补贴等方面，给予专项资金支持。

二是在缓解融资难、回款难方面，明确2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元；对受疫情影响的中小微企业和个体工商户，合理采用续贷、贷款展期、调整还款安排等方式予以支持；加强政府性融资担保、汇率避险服务和出口信用保险等对中小微企业的融资支持力度；开展防范和化解拖欠中小企业账款的专项行动。

三是在推动降成本和扩需求方面，鼓励有条件的地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠和用水用电用气“欠费不停供”、6个月内补缴；将中小微企业宽带和专线平均资费再降10%；推动产业链关键节点中小微企业复工复产；努力扩大市场需求。

四是在加强服务保障方面，开展“中小企业服务月”活动以及“一起益企”中小企业服务行动，健全完善政策服务数字化平台，开展全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，推动政策落地生效。

徐晓兰说，下一步，将抓好各项政策的落实，推动压实地方政府和相关部门责任，解决政策落地过程中的“卡点”，最重要的是畅通政策落地的“最后一公里”，力争“该免的免到位、应减的减到位、能缓的缓到位”，让中小企业切实享受到政策红利。同时，发挥703家国家级、3800多家省级中小企业公共服务示范平台作用，以及392家国家级、2600多家省级小型微型企业创业创新示范基地作用，动员各方面资源，给中小微企业送政策、送管理、送技术，帮助中小企业知晓政策、理解政策、享受政策，提振企业发展信心，助力中小微企业渡难关、增信心、促发展。

扩增量、稳存量、强保障，为助企纾困贡献金融力量

“银保监会在加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施中，提出多条含金量高的政策措施，可以概括为以下三个方面。”中国银保监会普惠金融部负责人毛红军说。

一是扩增量，保持对小微企业的信贷增量支持。在过去几年普惠型小微企业贷款迅速增长的基础上，指导国有大型银行保持信贷投放力度，要求今年新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元。引导国家融资担保基金、政府性融资担保机构扩大对中小微企业的业务覆盖面，更好发挥增信担保作用。截至今年4月末，全国小微企业贷款余额53.54万亿元，其中普惠型小微企业贷款总额20.5万亿元，同比增速21.64%；有贷款余额户数3577.25万户，同比增加781.24万户。

二是稳存量，缓解困难企业的贷款周转难题。为了帮助小微企业渡过难关，银保监会提出银行要合理采用续贷、贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，避免出现抽贷、断贷。对2022年被列为中高风险地区所在地市级行政区域内的困难行业，包括餐饮、零售、文化、旅游、交通运输、制造业，在2022年底前到期的普惠型小微企业贷款，银行如果办理贷款展期和调整还款安排，应坚持实质性风险判断，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，免收罚息。

三是强保障，帮助市场主体更好应对风险。支持银行为中小微企业提供汇率避险服务，比如远期结售汇业务，降低汇率波动的影响。进一步加大政策性出口信用保险覆盖面，针对性降低短期险费率，优化理赔条件，加大对中小微外贸企业的支持力度。鼓励保险机构针对中小微企业的风险特征和保险需求，丰富保险产品供给，例如，为企业因疫情原因停工停产造成的财产损失、营业中断造成的利润损失等提供保险保障，积极发展货物运输保险、道路货物运输承运人责任保险等，为物流业提供风险保障。

开展专项行动，加大拖欠中小企业账款清理力度

“当前，受多种因素影响，我国经济下行压力加大，拖欠中小企业账款问题是许许多多中小企业心中的痛点。”徐晓兰说，党中央、国务院高度重视，部署2022年在全国范围开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，集中化解拖欠，严防新增拖欠，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。

一是加强情况排查，集中力量化解。针对机关、事业单位、大型企业向中小企业采购工程、货物、服务所形成的账款拖欠，5月底前，各地区、各部门要完成全面排查，并建立台账，加大集中化解力度。对于无分歧欠款，要发现一起清偿一起，如果确有还款困难的，6月底前必须要提出明确的还款计划和还款方式。对于有分歧欠款，要推动协商解决或运用法律手段来解决，工信部组织有关法律机构为有困难的中小企业提供公益法律服务。

二是加强统筹协调，压实主体责任。各省对本地区防范和化解拖欠中小企业账款工作，要负总责，明确具体措施、时间节点，限期办结。各有关行业部门和监管部门要督促指导地方，积极做好本领域拖欠化解工作，加强对所监管对象的监督管理，对违法违规行为要及时予以处理。

三是加强信息披露、强化约束惩戒。建立拖欠信息共享机制，加强大型企业、大型上市公司逾期未支付中小企业账款情况的信息披露，做好商业汇票逾期信息披露工作。今年，国务院大督查、减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，将对各地方防范和化解拖欠工作情况做重点督查。

四是加强源头处理、健全长效机制。严格执行《政府投资条例》，加强政府投资项目审批管理和政府投资资金预算管理，对于没有落实资金来源的，一律不得开工建设，严禁未批先建，严禁政府投资项目以各种方式要求企业垫资建设。

五是加强融资支持、强化对企服务。规范发展供应链金融业务，发挥动产融资统一登记公示系统、应收账款融资服务平台等作用，通过应收账款资产证券化进一步流转盘活应收账款。通过“一起益企”中小企业服务行动、中小企业服务月活动等，组织各地和有关机构为中小企业提供法律咨询、法律维权等服务，帮助其加强合同管理，防范应收账款逾期等风险，保护中小企业合法权益。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 04 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)