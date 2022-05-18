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我国加快水利基础设施建设 1月至4月已完成水利投资近2000亿元

2022年05月18日19:56 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，随着国家重大水利工程吴淞江整治工程（江苏段）开工建设，今年以来重大水利工程已经开工10项。1月至4月，全国水利基础设施建设全面加快，完成水利建设投资实现大幅增长，各地已完成近2000亿元，较去年同期增长45.5%。

水利部党组书记、部长李国英表示，要坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，加快推进重大水利工程开工建设，确保2022年新开工30项以上。要充分用足用好各项政策，推动重大水利基础设施项目尽早审批立项、开工建设，为稳定宏观经济大盘、实现全年经济社会发展预期目标作出水利贡献。

目前，各项工作进展顺利，总投资618亿元的环北部湾广东水资源配置工程，环评报告批复时间较预期提前了5个月；总投资598亿元的南水北调引江补汉工程，完成了土地预审（规划选址）等其他要件办理，为加快项目审批奠定基础。

水利建设资金筹措一直是水利部高度重视的工作。为了进一步扩大水利投资，水利部深入研究政策措施，指导地方拓宽投资渠道，从地方政府专项债券、金融资金、社会资本等方面增加投入，保障水利基础设施建设资金需求。今年，全国水利基础设施建设将完成8000亿元以上。

据介绍，2022年第一季度，国家开发银行、中国农业发展银行、中国农业银行累计发放水利贷款687亿元，贷款余额达到10620亿元。1至4月，830个水利项目已落实地方政府专项债券720亿元，较去年同期增加386亿元，增长115%。

此外，1月至4月，农村供水工程建设资金完成约200亿元，提升了666万农村人口供水保障水平；今年安排大中型灌区续建配套与现代化改造投资近190亿元，预计将新增粮食生产能力36亿公斤，新增节水能力35亿立方米。

(责编：罗知之、吕骞)

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