本报记者 赵展慧

金融是现代经济的核心，资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用。今年以来，我国资本市场平稳运行面临新的挑战，如何看待当前我国资本市场的发展形势，下一阶段如何保持资本市场平稳运行？记者采访了中国证监会副主席王建军。

着力稳预期、稳市场主体、稳资金面、稳市场行为，持续巩固市场平稳运行的基础

记者：证监会在维护资本市场平稳运行方面有哪些考虑？

王建军：今年以来，A股市场出现较大波动，主要是受乌克兰危机、新冠肺炎疫情等内外部多种因素的影响。总的来看，各类风险因素对A股市场的影响是客观存在的，但影响是可控的，市场稳定运行有坚实基础。

从基本面看，今年以来，我国经济运行总体实现平稳开局，稳中向好、长期向好的基本面没有变。从政策面看，“稳增长”的政策效应正在加速显现，有利于稳定各方预期。从资本市场自身看，上市公司业绩稳健增长，近年来资本市场全面深化改革不断推进，市场生态改善，市场活力增强。目前，市场杠杆资金规模有限、风险可控，公募基金总体是净申购，没有出现集中赎回。我们坚信，市场短期波动不会改变我国资本市场长期向好的大趋势。资本市场投资要坚持价值投资、长期投资，要风物长宜放眼量。

下一步，证监会将坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针，着力稳预期、稳市场主体、稳资金面、稳市场行为，持续巩固市场平稳运行的基础。

一是坚持以改革促发展、促稳定。稳步推进股票发行注册制改革，严把市场准入关，支持符合条件的平台企业在境内或者境外上市，加快推出科创板做市商制度，拓宽基础设施公募REITs的试点范围，研究推出北交所指数和混合交易制度。

二是发挥市场内在稳定机制作用。我们会同国资委、全国工商联等部门，鼓励上市公司回购、大股东增持，加大分红力度，支持上市公司复工复产。同时，推动交易所债券市场支持企业合理融资需求，鼓励公募基金、证券公司以自有资金认购旗下的资管产品。

三是积极引入中长期资金。推动社保、保险、银行理财等机构提高权益投资比例，抓紧推进个人养老金投资公募基金的相关制度落地。

四是保持期货市场平稳运行。我们将与有关部委密切配合，加强期现货联动监管，丰富和完善期货品种，发挥好期货市场价格发现和风险管理的作用，服务保供稳价工作。

五是加强跨部委沟通协作。就可能对资本市场产生重大影响的政策，证监会将加强跨部委沟通协调，配合做好论证评估，争取政策协同。

六是完善底线预案。制定防范化解资本市场重点领域风险工作预案，守住不发生系统性风险的底线。

持续推进资本市场高水平开放，多措并举助力上市公司发展

记者：近期资本市场外资进出情况如何？如何进一步推进资本市场高水平开放？

王建军：从今年沪深股通交易情况看，1、2月外资净流入，3月净流出，4月又转为净流入。从历史经验看，外资有进有出是正常现象，近期外资流动和交易情况并没有发生根本性变化。从结构上看，今年以来配置型、长线资金保持净流入。这表明外资看好A股的长期投资价值，也反映了外资对中国经济长期向好的信心。总的看，我国资本市场对外开放稳妥有序、风险可控。

下一步，证监会将推出更多扩大资本市场开放的务实举措。一是优化拓展境内外资本市场互联互通，拓宽沪港通和深港通的标的范围，拓展和优化沪伦通机制，推动上市公司互联互通存托凭证的发行上市。二是推动实施企业境外上市监管新规，支持各类符合条件的企业到香港和美国、欧洲等地境外上市。我们也欢迎符合条件的境外企业来A股上市。三是丰富跨境投资和风险管理的产品供给，推动境外机构投资者参与交易所债券市场的制度落地，稳步扩大商品和金融期货国际化品种。四是加强开放条件下的监管能力建设，深化与境外监管部门合作，加强与国际投资者沟通，为我国资本市场高水平开放构建良好的、可预期的国际环境。

记者：今年以来上市公司生产经营状况如何？证监会下一步将如何支持上市公司发展？

王建军：上市公司总体保持稳定发展的势头。从今年一季报看，上市公司实现营业收入16.6万亿元，同比增长11.2%；实现净利润1.4万亿元，同比增长5.1%。其中，实体上市公司净利润增速超过10%，研发投入同比增长14.8%。

近段时间以来，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响，加之疫情散发，一些上市公司生产经营受到影响，中下游上市公司成本上升，民营控股、中小上市公司经营困难明显增加。近期，中央对稳住市场主体、保障物流畅通、促进产业链供应链稳定作出了一系列重要部署，上市公司正抓紧复工复产，生产经营状况正在好转。

下一步，证监会将多措并举助力上市公司等市场主体渡过难关。一是深入贯彻资本市场支持振作工业经济运行的18条措施，助力稳定产业链供应链、上市公司降本增效。二是落实资本市场支持中小微企业健康发展的15条措施，为中小微企业纾困。三是着力改善民营企业融资环境。公平对待民营企业发行上市和再融资。完善民营企业债券融资机制，推出科技创新公司债，发挥市场化增信作用，便利民企债券回购融资，鼓励行业机构加大民企业务投入。四是优化监管服务，支持沪深交易所、北交所减免上市公司年费等相关费用，减轻上市公司负担。五是研究出台新的政策举措，支持上市公司通过再融资、并购重组等方式克服疫情影响。

积极引入长期投资者，努力营造中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境

记者：证监会在引入长期投资者方面将有哪些新举措？

王建军：推动中长期资金入市，一直是证监会的工作重点。经过长期努力，我国资本市场中公募基金、社保基金、保险资金、企业年金等境内专业机构投资者持股市值占比接近20%，但比例仍偏低。

我们将会同相关部委，积极创造条件，努力营造中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。一是抓紧梳理社保、银行、保险机构的政策诉求，协调有关方面打通堵点痛点，支持中长期资金提高权益配置比例。二是加快推进公募基金行业高质量发展，大力发展权益类基金，加强投研和风控能力建设，完善基金管理人分类监管，丰富产品类型，完善长周期考核机制，推动机构投资者发挥好专业买方的作用。三是认真贯彻《关于推动个人养老金发展的意见》，抓紧出台个人养老金投资公募基金的配套监管规则，更好服务不同人群的养老投资需求。四是夯实投资者保护的制度和机制，加强与各类投资者的沟通，“零容忍”打击各种市场违法违规行为，切实保护投资者合法权益。

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 04 版）

(责编：牛镛、杨光宇)