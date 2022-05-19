本报记者 余建斌

数据来源：国家发展改革委

制图：蔡华伟

“深化北斗系统推广应用，推动北斗产业高质量发展”，北斗产业化应用已写入“十四五”规划和2035年远景目标纲要。据悉，多个行业、部门和省份已将北斗应用纳入相关“十四五”规划，北斗应用和北斗产业在“十四五”期间进入发展快车道。

当前，北斗系统已在众多行业领域实现深度应用、规模化发展，赋能各行各业成果丰硕、效益显著。北斗系统正在成为推动经济社会发展、助力人民群众美好生活的科技先锋。

我国卫星导航产业规模超过4000亿元

北斗卫星导航系统是我国着眼于经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，属于国家重要空间基础设施。

据中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其介绍，北斗三号全球卫星导航系统自2020年7月31日正式建成开通以来，运行稳定，服务性能稳中有升，全球范围定位精度实测优于4.4米，亚太地区性能更优，为全球用户提供优质可靠的定位导航授时服务，已经成为经济和社会发展的重要时空基石。

目前，北斗系统对经济社会发展的带动作用显著增强，应用深度广度持续拓展，已进入规模应用市场化、产业化、国际化发展关键阶段。

国家发展改革委高技术司负责人介绍，目前，北斗产业体系基本形成，产业应用初具规模，海外市场拓展取得积极成效。据统计，我国卫星导航产业规模超过4000亿元。

从产业基础看，国内以北斗为核心的导航与位置服务技术创新持续活跃，国产北斗芯片、模块等关键技术取得突破，支持北斗三号新信号的SoC芯片，在物联网和消费电子领域得到了广泛应用。截至2021年底，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过10亿台/套。

国家发展改革委高技术司负责人表示，“十四五”时期，将进一步提高北斗产业链供应链现代化水平，优化完善产业生态，推动北斗应用深度融入国民经济发展全局。

北斗系统全面服务各行各业，产生显著经济和社会效益

在全国各地，北斗在农业领域的规模化应用，使其成为农民增产增收的好帮手。基于北斗系统的深松作业机、玉米茎穗兼收机、高效植保机、小麦联合收割机、甘蔗种植机、播种无人机等，实现了远程调度管理，提升了农业生产效率。

在林场林区，护林员、森林草原防火网格员带着北斗巡护手持终端“巡山”，实时查询巡护轨迹，实现精准巡护，工作效率大大增加。北斗系统已广泛应用于森林防火、天然林保护、森林自然调查、病虫害防治等方面。

监测大坝形变、建立城市渣土运输管理监控平台、设置“电子网围栏”放牧、帮珠峰测身高……目前，北斗系统已全面服务交通运输、公共安全、应急管理、农林牧渔等行业，融入电力、金融、通信等基础设施，广泛进入大众消费、共享经济和民生领域，产生了显著的经济和社会效益。

据统计，截至2021年底，已有超过790万辆道路营运车辆安装使用北斗系统，近8000台各型号北斗终端在铁路领域应用推广，基于北斗系统的农机自动驾驶系统超过10万台/套，手持巡护型终端、北斗应急指挥终端、北斗车载终端超过15000台/套用于森林防火，医疗健康、远程监控、线上服务等下游运营服务环节产值近2000亿元。

大众应用方面，以智能手机和智能穿戴式设备为代表的北斗大众领域应用获得全面突破，包括智能手机器件供应商在内的国际主流芯片厂商产品广泛支持北斗。北斗地基增强信息已进入智能手机，可实现米级定位。2021年国内智能手机出货量中支持北斗的已达3.24亿部，占国内智能手机总出货量94.5%。

北斗三号短报文通信服务是北斗应用的特色优势，在特殊情况下，用户可以主动发送“我在哪”“需要什么帮助”等信息。发挥北斗三号短报文通信服务的特点，面向应急搜救、遇险报警等需求，建立覆盖全球的公共应急服务平台，可以为海内外用户提供优质服务。据悉，具备北斗三号短报文通信服务能力的大众手机也即将面市。

据介绍，通过天上北斗星座和地面增强系统的共同协力，这种基于北斗卫星导航系统，通过卫星与地面通信的双路播发方式，可以为全球用户提供北斗高精度时空服务，实现北斗高精度应用。

截至2022年3月，北斗高精度时空服务的每月调用次数已突破1000亿次，其中，北斗加速辅助定位服务请求超过600亿次，实时厘米级和实时亚米级北斗高精度定位服务请求超过480亿次。北斗加速定位服务成为国产智能手机“标配”，从汽车、无人机、共享单车、公交车，到城市道路基础设施，再到桥梁、矿山等，高精度时空服务正在为各类智能装备提供服务。目前，北斗高精度时空服务覆盖全球百余个国家和地区，累计服务超11亿人口。

北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风表示，建设北斗系统的目的就是要让航天技术走进千家万户，服务百姓生活。目前，各行各业都在使用北斗，并且产生了重大效益。

发展形成更多“北斗+”和“+北斗”的新产业新业态新模式

近日，在雄安新区智慧交通示范项目现场，基于“5G+北斗”的无人接驳车、无人零售车、无人清扫车、巡逻机器人等多种无人车和机器人按照统一平台调度，实现了无人化工作。

“北斗+智能网联车路协同”“无人配送”等综合性应用场景，是北斗系统跨行业、跨区域融合应用的体现。产业数字化、智能化发展，离不开时间和空间的重大基础设施。杨长风说，通过提供时间和空间信息，北斗卫星导航系统成为支撑数字经济发展的重大时空基础设施，在推进数字产业协同、产业数字化转型和数字化治理等方面具有重要价值。

国家发展改革委高技术司负责人表示，将推动北斗与5G通信、大数据、物联网等新兴技术领域深度融合，发展形成更多“北斗+”和“+北斗”的新产业新业态新模式，建设更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空信息服务体系。

目前，多项行业规划都将北斗应用纳入其中。《2022年数字乡村发展工作要点》明确推进北斗智能终端在农业生产领域应用。《“十四五”交通领域科技创新规划》提出，“十四五”期间将大力发展智慧交通，加快北斗应用。推动北斗在自动驾驶、智能航运、智能铁路、智慧民航、智慧邮政等领域的创新应用，构建北斗交通产业链。

北斗系统的不断完善和能力提升，为北斗产业的蓬勃发展提供坚实基础。杨长风表示，以平均每年20%增长率计算，2025年后北斗产业规模有望达到万亿元。2035年前，我国将建成以北斗系统为核心，更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系，为未来智能化、无人化发展提供核心支撑。届时，从室内到室外、深海到深空，用户均可享受全覆盖、高可靠的导航定位授时服务，北斗卫星导航系统将更好地服务全球、造福人类。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 10 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)