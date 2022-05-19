本报贵阳5月18日电 （记者黄娴）18日上午，一列满载50个标准集装箱的中欧班列从贵州贵阳都拉营国际陆海通物流港驶出，开往匈牙利布达佩斯。其中部分货品由越南经中老铁路转口至贵阳，搭乘此趟中欧班列直达欧洲，标志着中老铁路国际货运列车与中欧班列国内首次测试贯通。（见图，贵州省商务厅供图）

受疫情影响，东南亚航线紧俏，海运费用波动大、舱位紧张，南线中欧班列成为海运的有效补充。此次测试贯通也标志着两大国际通道在贵州实现交会，有利于进一步拓展国际市场、增强通道能力、强化枢纽功能。

近年来，贵州以建设国家内陆开放型经济试验区为主抓手，推动开放型经济发展；紧扣国家赋予的“内陆开放型经济新高地”战略定位，并按照“统筹国内国际两个市场两种资源，统筹对外开放通道和平台载体建设，深入推动制度型开放，打造内陆开放型经济试验区升级版”的方向路径，为促进内陆开放型经济试验区建设提档升级、扩大高水平对外开放注入强大动能。

下一步，贵州将进一步推动中老铁路国际货运列车与中欧班列实现稳定贯通运行，积极推动中欧班列、西部陆海新通道、中老铁路等开放通道之间实现相互贯通，助力开放之路越走越宽。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 11 版）

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