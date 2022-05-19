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七大流域水旱灾害防御部署完成

全面做好防大汛抗大旱抢大险准备

2022年05月19日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月18日电　（记者王浩）目前，按照水利部的部署，长江、黄河、淮河、海河、珠江、松花江、太湖七大流域防总已全部召开2022年工作视频会议，七大流域水旱灾害防御部署全面完成。

　　据预测，今年汛期涝旱并重，北部和南部将发生洪涝，北部重于南部，中部将出现干旱。北方黄河中下游、海河流域大部水系、松花江、嫩江、黑龙江、辽河、淮河等可能发生较大洪水，南方长江、太湖等流域等可能发生区域性暴雨洪水。华中南部、西南东部、华南北部、西北西部北部等地可能出现夏旱。水利部门分析研判流域防汛抗旱形势，对流域水旱灾害防御各项工作进行全面动员、督促落实，全面做好防大汛抗大旱抢大险各项准备。

　　此外，近日水利部全面启动全国水库安全度汛电话抽查。电话抽查内容主要包括大坝安全责任人和小型水库防汛的行政责任人、技术责任人、巡查责任人落实情况、病险水库的控制运用措施落实情况、影响水库度汛安全的隐患治理情况及原则上病险水库主汛期一律空库运行的执行情况等。水库电话抽查覆盖全国大中小型水库，抽查工作计划持续至汛期结束。对于水库电话抽查中发现的问题，水利部将及时反馈各省级水行政主管部门以及水库管理单位，督促各单位落实好整改措施，确保水库安全度汛。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月19日 14 版）
(责编：岳弘彬、袁勃)

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