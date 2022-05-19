侯雪静、谢希瑶、孟盈如、强勇、白田田、李华

我国个体工商户和小微企业逾1亿户，在稳定就业、方便群众生活等方面发挥着重要作用。中央始终高度重视和支持个体工商户和小微企业发展，尤其疫情冲击下，各方出台了一系列惠企政策，支持其渡难关。一些个体工商户和小微企业面临难处，如何享受到惠企阳光？新华社记者根据国家政务服务平台上群众反映的线索，赴广东、黑龙江、湖南、陕西调研，把脉经营堵点，推动政策落地。

金融支持小微企业推行简易开户

广东省广州市周女士经营网店，需要与企业合作，对方提出通过对公账户结算。2021年1月，周女士向银行提出申请，她希望银行每日交易限额5万至10万元。而她咨询的几家银行表示，在没有进行尽职调查的情况下，审批无法满足，且初步评估仅能给出每日1000元左右的额度。周女士认为，银行相关规定为正常经营带来不便。

中国人民银行广州分行支付结算处副处长吴畏告诉记者，开设银行账户要按照反洗钱等相关规定开展尽职调查，尤其对具有“无固定经营场所”“无固定办公人员”等经营特点商户申请，银行加大了审核力度。针对新兴市场主体需求，2021年2月下旬，中国人民银行广州分行发布实施《广东省小微企业开立银行结算账户特别服务规范（负面清单）（试行）》22条，精简新兴市场主体开户证明材料，根据可识别的风险等级，精准匹配风险防控措施。

2022年2月，在中国建设银行广州林和中路支行尽职调查和周女士积极配合下，周女士对公账户成功开设，交易限额为每天5万元。同时，根据2021年9月30日起正式实施的《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》，对周女士落实政策，降低开户费用。

周女士介绍，她的淘宝店的主要业务是活动策划，其次是婚礼活动、广告设计等。因为疫情，现在很多活动都改线上或者取消。她希望，疫情之下，政府相关部门可以定期筹办各行业的线上专题会或访谈。在激发线上服务业发展同时，为帮助引导活动策展等文化服务类企业参与转型线上，给予一定培训。

复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，在风险防控的新形势和市场需求多样化叠加下，支持小微企业发展，需主动“跨前一步”。金融机构应通过科技手段创新服务，对企业数据和公共数据进行深入挖掘、整理、运用，平衡好简化流程和风险管控，兼顾降低融资成本和商业可持续，让更多优惠政策惠及个体工商户和小微企业。

力所能及落实优惠政策

黑龙江省哈尔滨市于去年底出台相关助企纾困政策：租用国有企业房产的中小微企业和个体工商户，享受半年房屋租金减免优惠。然而，有商户反映身为国有企业的哈尔滨汽车交易市场，今年的租金非但没有减免，反倒有所上涨。

在哈尔滨汽车交易市场看来，相关商户签订的合同里面“车位”并非文件规定的“房产”，不在减免范围内。记者调查发现，在相关租赁合同里，并未明确区分“精品展厅”与“车位”，导致相关优惠政策落地难。目前，各地类似表述不明、责权边界不清，导致双方相互推诿、利好政策难以落地等情况仍有发生。

哈尔滨市国资委相关负责人告诉记者，哈尔滨汽车交易市场出租的是车位，不是房屋，但考虑到疫情下商户的困难，已协调汽车交易市场积极研究。哈尔滨汽车交易市场有限公司办公室主任滕云说，多年来公司车位租金价格远低于同区域、同行业平均水平，从2021年6月起，公司开始逐步上调车位价格，并非2022年突然上涨。虽然公司认为车位不在减免的范围里，但愿意力所能及地为商户纾困，决定2021年度为商户免费延期两个月车位使用权。300多户商户将享受减免或延期政策，总计将减免金额419万元。由于疫情原因，市场现在处于暂停营业状态，待疫情缓解，市场开业后，与商户重新签订新合同时将自动顺延两个月的车位使用权。

记者了解到，受疫情影响，今年以来，哈尔滨汽车交易市场已经暂停营业两次，累计暂停营业时间近一个月。

哈尔滨市国资委这位负责人告诉记者，今年3月底，哈尔滨市继续推出助企纾困的政策措施，从持续减税降费、减免房屋租金、缓解融资压力等多个方面，帮助疫情下的中小微企业稳定生产经营、恢复市场信心。

辽宁大学特聘教授俞林表示，小微企业和个体工商户抗风险能力弱。有关部门应在力所能及的情况下，灵活掌握纾困政策，主动作为，切实让小微企业和个体工商户真正得到实惠。

精细化管理为商户“减负”促稳定经营

湖南省耒阳市五一广场地下商城经营超市的杨女士去年底反映，去年收取的生活垃圾处理费是往年的3倍。在当前实体店生意不景气，人工、房租等成本高企的情况下，垃圾处理费成为一笔不小的经营负担。

记者调查了解，耒阳市旧的收费标准是2002年制定，由于物价上涨等因素，2019年耒阳市重新制定生活垃圾处理费标准，并且召开了听证会，2020年1月1日起实行。按新标准，超市、餐饮等行业的收费标准有所提高。

耒阳市环境卫生所主任刘文开告诉记者，超市的垃圾处理费按照商户面积征收。“新标准下，每月从每平方米1元提高至1.56元，杨女士经营的超市垃圾处理费由每年4800元增加到7488元，但2020年暂缓收取。2021年上门发放缴费通知书时，按两个年度计算的总额为14976元，并非往年3倍。”

耒阳市城管局局长周跃飞说，对经营确实存在困难的商户，当地将继续采取缓缴、优惠等政策，确保不增加商户负担，保证其安心经营。对反映情况的这家超市，环卫部门将继续暂缓收取垃圾处理费。这家超市的垃圾处理费目前仍是缓缴状态，经营者对于反映问题的处理结果表示认可。

记者了解到，针对个体工商户面临的困难，今年湖南市场监管部门推出了持续优化营商环境等4大帮扶举措，其中包括积极沟通有关部门，争取出台个体工商户歇业期间的帮扶政策，帮助个体工商户渡过难关、纾困增效。

湖南如金律师事务所律师邓龙认为，受疫情影响部分个体工商户经营困难，建议地方政府部门采取“纾困帮扶、救急救难”的针对性举措，探索优化征收方式，比如适当减免或延长缓缴时间等，且针对不同商户探索更加精细合理的收费办法，促进稳定经营。

合法前提下降低注销成本

去年4月，易先生通过网络向陕西省咸阳市渭城区申请注销百货店营业执照，时隔一年至今仍没有办理结果。

易先生长期居住在广东省汕头市，受经营者林女士所托，全权代理注销其位于咸阳市的三家百货商店。其中两家已经办理成功。而剩下的一家，他曾两次提交申请注销，咸阳市渭城区行政审批服务局以他无法提供清税证明、无法与个体工商户本人取得联系等为由，拒绝办理注销登记。根据“跨省通办”相关政策，陕西已可网上办理，一般3天办结，如材料齐全，半天即可办结。

咸阳市渭城区行政审批服务局局长巩元勋说，2020年4月，林女士在咸阳市注册三家百货商店。去年5月份，渭城区行政审批服务局收到注销申请。其中两家通过简易注销流程办理了注销登记。而第三家因注册办公地址等信息异常，多地多部门正在进一步核查。一旦结果出来，他们立即办理注销登记。

中国人民大学法学院教授刘俊海认为，个体工商户的注销程序比注册流程更为复杂，涉及税务核查等诸多环节。建议在合法前提下加快注销审批速度，提高登记服务效率。具体到这个案件，建议相关部门积极联动，在合法的前提下加速办理，降低制度性交易成本，提升广大市场主体的获得感。

（记者侯雪静、谢希瑶、孟盈如、强勇、白田田、李华）新华社北京5月18日电

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