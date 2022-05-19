人民网北京5月19日电 （记者车柯蒙）大规模留抵退税政策是我国应对国际国内严峻复杂形势、稳定宏观经济大盘采取的关键性举措。

留抵退税政策实施以来，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局协同联动，对骗取留抵退税违法犯罪行为坚持露头就打、打早打小、打准打狠，取得初步成效。4月1日至5月10日，已立案检查涉嫌骗取留抵退税企业1800余户，已查实448户企业存在骗取或违规取得留抵退税，涉及留抵退税款8.22亿元，释放严查重处骗取增值税留抵退税违法行为的强烈信号。

为确保大规模增值税留抵退税政策落快落准、落稳落好，近日，多地税务部门根据税收大数据分析线索，依法查处了9起骗取增值税留抵退税案件。

海南省税务局稽查局根据税收大数据分析线索，指导海南省税务局第二稽查局依法查处了海南金恒立通信设备有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税4.94万元。海南省税务局第二稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

山西省忻州市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了代县东秦货物运输有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过个人收取销售款隐匿公司销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税15.73万元。忻州市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

辽宁省鞍山市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了辽宁鞍建运输有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税6.08万元。鞍山市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

安徽省淮北市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了淮北市皇汉商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税16.7万元。淮北市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

山东省聊城市税务局第一稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了山东固尔嘉建材有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过未按规定转出进项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税4.6万元。聊城市税务局第一稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

广东省云浮市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了云浮市戈辉贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税10.63万元。云浮市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

广西壮族自治区防城港市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了防城港市新港兴商贸有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税59.19万元。防城港市税务局稽查局依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

西藏自治区山南市税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了西藏筑隆商贸有限责任公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵税款12.65万元。山南市税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。

新疆维吾尔自治区阿勒泰地区税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了哈密某物流有限公司青河县分公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过取得虚开的增值税专用发票虚增进项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税2.27万元；取得虚开增值税专用发票32份，价税合计金额350万元，涉及税额42.55万元。阿勒泰地区税务局稽查局依法追缴该公司骗取的留抵退税款。目前，该案件已移送公安机关立案侦查，将依法追究相关责任人员刑事责任。

税务总局督察内审司相关负责人表示，税务部门一方面在公安等部门大力支持下，从严从重打击骗取留抵退税违法行为，快速选案、从严检查、分类处理、加强曝光，建立税务总局、驻各地特派办和省市区税务局多层次、立体化的案源管理体系，力求对骗取退税的企业早分析、早发现、早立案、早查处。另一方面，严肃查处税务人员不作为、慢作为、乱作为甚至内外勾结、通同作弊等违法违纪行为，释放从严监督、依法惩处的强烈信号。下一步，将持续保持高压严打态势，加大税务稽查打击力度，对骗取留抵退税等各类违法行为做到“露头就打”，全力确保留抵退税政策落实落细、落准落稳。

(责编：鲁婧、吕骞)