人民网北京5月19日电 （记者车柯蒙）实施增值税大规模留抵退税，是新的组合式税费支持政策的主要内容，是今年稳定宏观经济大盘的关键性举措，全年新增留抵退税约1.5万亿元。

国家税务总局数据显示，4月1日至5月10日，已有9138亿元留抵退税款退至149.5万户纳税人账户，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策退税1233亿元，1月1日至5月10日，共有10371亿元退税款退到纳税人账户，助企纾困的政策效应已经开始显现。

为进一步加快释放大规模增值税留抵退税政策红利，5月18日，财政部、税务总局发布《关于进一步持续加快增值税期末留抵退税政策实施进度的公告》（以下简称《公告》），明确2022年6月30日前，在纳税人自愿申请的基础上，集中退还大型企业存量留抵税额。

《公告》明确，提前退还大型企业存量留抵税额，将《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部税务总局公告2022年第14号，以下称2022年第14号公告）第二条第二项规定的“符合条件的制造业等行业大型企业，可以自2022年10月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额”调整为“符合条件的制造业等行业大型企业，可以自2022年6月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额”。2022年6月30日前，在纳税人自愿申请的基础上，集中退还大型企业存量留抵税额。

《公告》指出，各级财政和税务部门要坚决贯彻党中央、国务院决策部署，充分认识实施好大规模留抵退税政策的重要意义，按照有关要求，持续加快留抵退税进度，进一步抓紧办理小微企业、个体工商户留抵退税，加大帮扶力度，在纳税人自愿申请的基础上，积极落实存量留抵退税在2022年6月30日前集中退还的退税政策。同时，严密防范退税风险，严厉打击骗税行为，确保留抵退税退得快、退得准、退得稳、退得好。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，大型企业的存量留抵退税金额更大，预计对于解决企业的财务问题，帮助企业度过难关会发挥更大的作用，值得注意的是，提前退还大型企业存量留抵税额所需要安排的财政资金也将更多，因此，要统筹好中央财政资金与地方财政资金的安排，做到稳步有序地推进大型企业存量留抵退税政策，促进下半年的经济恢复及增长。

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