何报翔

科技要发展，计量须先行。计量发展水平是国家核心竞争力和综合实力的重要标志。2021年12月31日，国务院印发《计量发展规划（2021─2035年）》（以下简称《规划》），为今后一段时期计量事业擘画了宏伟蓝图，指明了发展方向和路径。《规划》的出台，是党中央、国务院着眼计量事业长远发展作出的重大战略决策，是推动高质量发展的重大战略部署，是促进地方政府职能转变和依法行政的重大战略举措，必将对计量事业发展全局、高质量建设大局产生深远影响。

湖南省委、省政府高度重视计量工作，始终把计量摆在经济社会发展突出位置来谋划和推进。“十三五”期间，全省计量事业得到快速发展，计量在全省国民经济和社会高质量发展中的重要作用日益凸显。一是计量基础不断夯实。全省各级法定计量检定机构累计投入1.2亿元用于设施和设备的改善，新增、改造实验室面积1.35万平方米，较好解决了部分市、县法定计量技术机构实验室环境和配套设施落后问题。二是创新能力持续提升。开展计量科研项目153项，其中国家级科研项目19项、省部级科研项目134项，研制战略新型产业等领域急需的标准物质3种，新制定修订地方计量技术规范31项。三是服务发展能力有效加强。累计建立覆盖战略性新兴产业、支柱产业和重点领域的省级最高社会公用计量标准256项，计量检定和校准服务能力累计超过1047项，全省各级法定计量技术机构取得国际互认检测校准能力909项，基本满足经济社会量值传递和溯源需求。四是监管成效更加明显。引导并培育了3121家诚信计量示范单位，查处计量违法案件1318起，下达责令整改通知书1371份，严厉打击利用计量器具作弊、坑害消费者利益的违法行为，全省医疗卫生、环境监测、行政执法等领域的在用计量器具强制检定平均合格率为96.6%，国家重点管理计量器具受检率为97.1%，定量包装商品净含量总体抽检平均合格率为92%，计量器具产品质量监督抽查平均合格率为98.6%。

当前，湖南正积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面履行省级政府职责，推动《规划》落地见效，开启计量事业发展新征程。下一步，将着重从以下五个方面发力：

一是提升计量基础能力。加快建立一批与经济社会发展相适应的先进计量标准，满足经济社会、科技创新和产业发展对量值传递溯源的需要。支持企业建立适用的现代测量管理体系，为法制计量管理提供技术准则，为前沿科学、产业升级、社会活动等提供计量技术支撑。完善计量科技服务、产业计量测试体系、区域计量支撑体系与检验检测技术服务体系协同发展，形成与实现“三高四新”战略定位和使命任务，推进高质量发展相适应的质量基础设施体系，实现先进制造业和质量基础设施建设深度融合。

二是完善计量法制体系。以贯彻落实《中华人民共和国计量法》为核心，厘清政府和市场、政府和社会的关系，构建我省计量政策法规体系。加快完善计量技术规范，优化计量技术规范的供给结构，构建科学高效的技术规范体系。以保障国家计量单位制统一和量值准确可靠为核心，深化计量监管体制改革，建设统一权威高效的现代化计量监管体系。围绕老百姓日常生活中的计量痛点、难点，强化全省民生领域计量监管，严厉打击计量作弊、缺斤短两、净含量不准等计量违法违规行为。大力宣传计量相关政策法规，扩大民生计量影响力，增强社会公众计量维权意识。强化市场主体责任，坚守计量安全底线，以风险监管为核心，强化涉及人民生命财产安全的计量监管。完善全省重点行业安全用计量器具监督管理制度，建立覆盖监测、预警、处置等关键环节的计量风险管理机制。

三是加强计量科技协同创新。加强计量基础理论和核心技术的原始创新，研究智能制造、生物医药、新材料、新能源、轨道交通、工程机械、航空航天等产业前沿技术领域所需要的精密计量和测量技术，攻克高端计量测试仪器设备核心关键部件和技术，推动关键计量测试设备本土化。推进新型量传溯源技术创新，适应国际单位制量子化变革发展和数字化、扁平化量值传递溯源新要求，研究复杂条件下的计量溯源技术、计量远程溯源、数字计量等共性技术。推进面向重大需求和重点领域关键计量技术创新，围绕工程机械、轨道交通、航空航天等先进制造业，开展生产各关键环节核心计量技术攻关，突破制约先进制造业创新发展的计量瓶颈技术，解决计量与制造业深度融合的共性关键技术。推进高端计量测试仪器设备和软件创新，研究计量核心器件、核心敏感元件、核心控制算法和核心溯源技术，攻克计量标准装置和高精度计量测试仪器关键技术，推动新计量方法和技术在高端仪器中的应用，提升重要仪器核心技术国产化率，促进湖南仪器仪表产业的高质量发展。

四是提升计量应用服务能力。服务国家重要先进制造业高地建设，围绕全省先进制造业集群建设要求构建产业计量体系，实现计量技术与产业链、供应链融合发展，提升产业计量服务能力和水平，推动产业计量基础高级化、产业计量服务现代化。服务具有核心竞争力的科技创新高地建设，围绕全省重点行业、产业的重点实验室及工程技术中心，建设计量协同创新服务体系，实现计量技术与重点科技计划、重大项目测量需求对接，增加计量对科学技术创新的贡献率。服务内陆地区改革开放高地建设，围绕长江经济带发展、长株潭两型社会综合试验区发展战略，集聚区域优势计量资源，强化区域计量科技创新合作，持续提升计量服务保障和科技创新能力。服务生态文明建设，在全省开展工业节能、建筑节能、交通运输节能和公共机构节能等重点领域关键计量测试技术研究和应用。完善能源、资源环境计量服务体系，加强能源、资源环境计量中心建设。服务数字经济发展，推动数字经济同计量发展深度融合，建立涵盖数据、服务和工具符合“可找寻、可访问、可交互和可再用”原则的数字化计量技术服务体系。

五是提升计量文化软实力。加强计量文化体系建设，弘扬“度万物、量天地、衡公平”的中国计量价值体系、挖掘计量历史文化资源内在价值、开展计量历史溯源及计量对经济社会发展作用机理和影响研究，充分展现计量促进经济社会发展的重要作用。加强计量诚信体系建设，把计量诚信体系建设纳入制度化、法制化建设轨道，在全省形成经营者自我承诺、政府部门推动、社会各界监督的三位一体的诚信计量运行机制。加强计量科普宣传，充分开发利用现有的博物馆、科技馆、展览馆等场馆以及计量实验室开展计量科普宣传，建立面向社会开放的计量科普场馆，大力传播计量文化、弘扬计量精神，提升全民计量科学素养。开发计量题材的影视、图书作品和文创产品，促进计量科普知识进教材、进课堂、进企业、进社区，将计量理念融入生产生活，为打造计量品牌和推动计量工作科学发展营造良好氛围。（作者系湖南省人民政府副省长）

(责编：鲁婧、吕骞)