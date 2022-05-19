李海涛

2021年12月31日，国务院印发《计量发展规划（2021─2035年）》（以下简称《规划》），标志着由国务院主导，旨在全面提升计量整体能力和水平，保障全国经济社会发展和人民生活需要的计量事业进入一个崭新的发展阶段。黑龙江省是国家重要装备制造业基地，正全面加快构建现代产业体系，推动经济结构优化升级，《规划》的制定出台对于推动黑龙江省全面提升质量基础设施水平和效能，实现黑龙江省全面振兴全方位振兴具有十分重要的意义。黑龙江省要认真做好《规划》的贯彻实施工作，加快推进计量工作创新，全面夯实计量工作基础，着力推进计量治理体系和治理能力现代化，为实现黑龙江省新发展阶段更高质量发展提供坚实的计量基础保障。

聚焦科技强国战略 明确量子化时代计量改革与发展方向

2020年10月16日，习近平总书记在中共中央政治局第二十四次集体学习中，就量子科技研究和应用前景指出，要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局，把握大趋势，下好先手棋。当前，国际计量格局正在发生巨大变革。随着国际单位制量子化变革，国际测量技术规则与格局将予重构，由此带来的影响广泛而深远。量传溯源扁平化以及计量校准市场的不断壮大，将对现行计量量传溯源系统产生深远影响，也会直接影响计量工作体系的重建和计量资源的配置。对此，《规划》要求，以国家重大需求为牵引，以重大技术突破为主攻方向，加快构建国家现代先进测量体系。这是国家和经济社会各领域对计量工作的内在需求，更是计量改革发展的根本目标。机遇难得，稍纵即逝。黑龙江省计量工作要以规划为引领，以自我改革为动力，紧紧抓住计量技术体系的重大历史性变革，及时研究制定支持计量体系发展的政策措施，及时研究解决计量改革发展中的突出问题。

一是聚焦前沿科技，构建良好的计量科技创新生态。精确分析产业（行业）、企业特点和需求，找准计量科技研发的发力点和着力点，建设高水平精密测量基础设施，加强面向国家战略需求的计量基础、前沿性研究，开展计量数字化转型研究，解决急需的计量技术难题。二是聚焦计量技术重大变革，构建新型量值传递溯源体系。适应国际单位制量子化变革和数字化、扁平化量值传递溯源新要求，加强新型量值传递溯源所需技术和方法研究，开展关键计量新技术、计量新装置、先进测量方法研究，建立满足市场需求导向的量值溯源网络，提升量值溯源效能，满足供给侧结构性改革的需要。三是聚焦新时代新兴业态，构建科学、精准、高效的计量校准、计量测试伺服机制。按照“放管服”改革要求，鼓励和推动社会资源参与市场化、竞争性量值溯源技术服务，在全国率先实施计量校准资源公开公示制度，推动企业把计量精准作为自身发展的深层次的主动需求，确保计量检定、校准和测试结果的溯源性、可比性和有效性。

着眼计量服务保障能力提升 增强计量在推动高质量发展中的职能作用

《规划》在指导思想上，把推动高质量发展作为落脚点来定位；在发展目标上，勾画了国家现代先进测量体系的清晰蓝图；在战略举措上，围绕建设质量强国提出了一系列重大政策、重大工程和重大项目。实现上述目标、任务的根本保障，就是要突出计量基标准的社会资源地位，建立完整有效的计量基标准体系和发展机制，充分释放计量基础设施效能，用全领域、全方位的精准计量服务引领经济社会各领域高质量发展。按照《规划》要求，黑龙江省正紧紧围绕消费升级需求，深入调研社会公用计量标准的建设和管理情况，按照适度超前的原则，优先考虑经济社会发展急需的计量标准建设，填补量传溯源体系空白。

一是着眼碳达峰碳中和计量基础能力建设，满足碳达峰碳中和战略需求。聚焦二氧化碳产生、排放、消除全生命周期关键过程环节，凝练碳达峰碳中和急需的质量基础设施攻关任务，以量传溯源能力、测量监测能力和科技创新能力为建设突破口，规划建设需求强、见效快、影响大的计量支撑能力。二是着眼高能级计量标准装置建设，满足经济和社会发展需求。在高端装备制造、新材料等能源资源、环境保护、食品安全、医疗安全等领域建立一批急需的高准确度、高稳定性计量标准，提高社会公用计量标准的智能化、自动化水平，提升量传溯源覆盖能力。三是着眼质量基础设施融合发展，满足一体化质量基础服务需求。将“大质量”理念作为计量工作的根本遵循，强化计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础设施的机制衔接、统筹建设和综合应用，逐步提升质量基础设施服务水平和服务效能。

紧盯产业结构转型升级 把准计量服务产业发展的主攻方向

《规划》提出了“计量服务保障能力持续增强，计量测试服务能力基本覆盖重要产业发展领域，全面服务于先进制造与质量提升、高端仪器发展和精密制造、支撑碳达峰碳中和目标实现等多个国家重点发展战略”的明确要求。《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出了“强力推动产业基础高级化和产业链现代化”的要求。产业的发展离不开计量测试的支持，计量测试也只有与产业发展相融合，才能不断适应新一轮的科技革命和产业变革。因此，必须坚持系统思维，围绕解决主要矛盾抓全局的工作方法，紧盯精准测量测试需求与计量供给不充分、不平衡、不全面之间日益突出的主要矛盾，在服务产业结构转型升级上寻求突破。黑龙江省始终坚持把发展经济着力点放在实体经济上，推进产业基础高级化、产业链现代化，计量作为质量基础设施的基础正在越来越明显地凸现其重要作用。

一是紧盯产业升级关键短板，探索推进产业计量测试需求分析。面向黑龙江省装备制造、煤化石化、现代农业、绿色食品、林产品加工、生物医药等优势产业，聚焦产业发展短板、瓶颈，查找“测不了、测不全、测不准”的痛点难点，明确符合产业发展方向的计量测试需求，开展计量支撑产业发展的理论和方法研究。二是紧盯现代产业体系建设，探索推进产业计量测试服务体系建设。建立符合产业发展需求的专用计量标准、专用测试设备和计量实验室，进一步提高计量供给结构对产业质量升级需求变化的适应性和灵活性，满足产业重点产品全寿命周期计量技术服务需求和产业专用计量器具的检定和校准需求。三是紧盯先进制造领域，探索推进计量与产业深度融合和协同创新。黑龙江省是国家重要装备制造业基地，要积极引导社会各方加强装备制造业先进测量技术、测量仪器仪表、测量方法的研究和应用，组织申建国家高端超精密装备制造产业计量测试中心，为高端装备制造产业提供全溯源链、全产业链、全寿命周期的精准测量服务，服务产业高质量发展。

立足全面构建计量监管长效机制 营造良好的营商环境

《规划》提出了推动计量监管制度改革的要求，创新智慧计量监管模式，推进诚信计量分类监管，是提升计量治理能力的重要抓手，更是优化营商环境、促进经济社会高质量发展的重要举措。当前，黑龙江省深化简政放权、放管结合、优化服务改革进入深水区，计量工作要进一步增强协同性、针对性，持续推进“放管服”改革的实践与探索，鼓励和支持试点创新，及时将实践成熟的管理制度、监管方法固化为制度成果，不断推进政务服务标准化、规范化、便利化，取得更多企业和群众满意的改革成果。一是立足信用监管，建立诚信计量运行机制。在对计量行为监管的具体操作中，要增加一些诚信道德方面的规定，加快诚信计量信用体系建设，可参照《中华人民共和国标准化法》，将诚信计量纳入到信用体系建设中，积极发挥舆论导向和监督作用，增强经营者自我约束意识，规范其从业行为，促进执法监管与诚信建设相结合、行政监督与市场自律相结合，维护良好的市场秩序。二是立足民生计量，建立民生计量长效监管机制。要加强重点市场、重点领域、重点器具的法制计量管理，特别是在集贸市场电子计价秤、电子汽车衡、加油机、出租车计价器等人民群众关心的计量器具监管上，要通过器具智能化、数据系统化，持续重点整治，积极营造公平、公正的市场计量环境。三是立足疫情防控，建立疫情防控计量支撑快速响应机制。在常态化疫情防控形势下，人民群众对医用计量器具关注度显著提升，医用强制检定计量器具是否精准，直接关系到人民群众的生命安全与身体健康，要强化对医疗卫生机构，特别是基层卫生机构在用的医用强检计量器具的检定，保障人民群众的生命健康安全。（作者系黑龙江省委常委、省人民政府副省长）

(责编：鲁婧、吕骞)