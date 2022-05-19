李猛

计量关系国计民生，是国家和地区核心竞争力的重要标志之一。习近平总书记关于计量工作的一系列重要指示批示，为计量事业高质量发展提供了根本遵循。2021年10月，习近平总书记亲临山东视察，要求山东在增强经济社会发展创新力上走在前。山东省委、省政府深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示要求，把计量作为增强经济社会发展创新力、维护市场公平竞争的战略性、支撑性、基础性工作来抓，大力推进计量事业蓬勃发展，全省拥有国家级型式评价实验室21个、计量标准1.2万项、年平均强检计量器具1500万台件，计量体系和能力建设稳居全国前列，电能计量、医学计量、化学计量等能力达到国际先进水平。2021年12月31日，国务院印发《计量发展规划（2021─2035年）》（以下简称《规划》），描绘了计量事业发展的美好蓝图。山东将聚焦《规划》确定的各项任务目标，全面开启计量事业发展新征程，为新时代社会主义现代化强省建设提供坚实保障。

强化计量应用支撑 服务国家重大战略

计量是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑。当前，多重国家战略在山东交汇叠加，为计量事业发展提供了广阔舞台。我们将以国家战略重大需求为牵引，加强计量制度设计，健全计量服务体系，保障国家重大战略落地见效。

一是积极服务碳达峰碳中和战略。山东高耗能产业占比较高，转方式调结构任务艰巨繁重。我们将聚焦碳达峰碳中和目标实现，加强碳计量技术研究和应用，编制碳达峰碳中和计量体系实施方案，建立健全碳计量管理制度，加快推进“双碳”计量体系建设。加强全省资源环境计量工作，在已有6家企业入选全国能源资源计量示范项目、18家企业成为全国重点用能行业能效“领跑者”的基础上，加力推进能源资源计量服务示范项目建设，加快建设“高耗能、高排放”行业计量监测体系，完成全省1753家重点用能单位能源计量审查。

二是积极服务黄河国家战略。水资源精准计量是全方位贯彻“四水四定”原则的关键所在。山东作为沿黄经济大省、人口大省，将积极发挥计量对黄河水资源高效集约利用的重要作用，建立完善水资源专用大口径、大流量、复杂工况的计量标准，开展水资源计量技术研究，编制实施水资源计量技术标准和规范，为节水监测、水耗“双控”提供精准数据支撑。建设水资源计量装备产业计量测试中心，研制水资源计量专用设备，解决“测不出、测不准”难题。组织建立黄河流域生态保护和高质量发展计量服务协同平台，推动黄河流域计量工作协调发展。

三是积极服务制造强国战略。充分发挥山东传统优势，大力实施工业强基计量支撑计划，建立一批先进制造业发展急需的极值量、多参数量计量标准，充分发挥计量对基础零部件（元器件）、基础材料、基础工艺的技术支撑和保障作用。做大做强山东仪表产业，实施仪器设备质量提升工程，加强高端仪器设备核心器件、核心算法技术研究，重点在光通信、核电仪表、分析仪器等领域进行技术攻关，推动量子芯片、云计算、区块链等新技术在计量仪器设备上的应用，提升研发能力和自主可控水平，在全国范围叫响“山东仪表”品牌。

加强计量技术研究 服务创新驱动发展

创新发展，计量先行。今年，山东部署开展了“十大创新行动计划”，把加强计量技术研究作为科技研发创新的重要内容，持续开展重点环节攻关，不断激活创新发展的内生动力。

一是推进海洋计量技术研究。发挥青岛海洋创新能力全国领先优势，推动建设国家海洋计量科学研究中心，做优海洋科技创新平台，提高海洋计量基础科学研究能力。建立海洋领域国家计量基准标准，突破海洋水声、海洋重磁、海洋温度等方向的量子化、扁平化关键测量技术。高标准培育海洋装备产业计量测试中心，开展海洋测量测试技术研究，提升海洋装备数字化测量能力。健全海洋精细化工、海洋药物与生物制品、海洋环境监测等领域计量保障体系，助力海洋强省建设。

二是开展计量数字化转型研究。当前新一轮科技革命和产业变革加速推进，山东将大力推进计量数字化转型、智能化应用，加快计量科研、监管、服务的数字化变革，推行数字校准证书，支持各类计量数据归集共享。开展工业生产领域自动测量、在线校准等项目研发，培育远程测控与计量校准等服务新业态。培育国家计量数据应用基地，加强计量与数字技术、网络技术以及产业数字化科研生产平台联动，释放计量数据应用效能，推动形成计量数据应用创新产业。

三是加强产业计量技术研究。山东省在碳纤维复合材料、核电核岛装备等产业领域建设国家级产业计量测试中心5个，位居全国第二位；在氢能、冶金、轨道交通等产业领域建设省级产业计量测试中心7个，建立产业计量测试联盟5个，走在全国前列。下一步，我们将聚焦新能源新材料、绿色化工、现代高效农业等“十强”产业，加强产业计量测试中心规划建设，实施产业计量基础再造工程，为产业发展提供全溯源链、全产业链、全寿命周期和前瞻性的“三全一前”计量测试服务。“十四五”期间，争取再建设国家级、省级产业计量测试中心10个以上。

加强计量能力建设 夯实质量提升基础

计量是国家质量基础设施的重要组成部分。山东将加强现代化计量基础设施建设，全面推进质量提升，发挥计量对经济社会高质量发展的支撑作用。

一是构建新型量传溯源体系。适应量子化变革新要求，开展量子化测量原理、测量方法研究，构建依法管理的量值传递体系和市场需求导向的量值溯源体系。实施计量标准能力提升工程，统筹规划建设全省社会公用计量标准，强化强检项目计量标准建设，鼓励建设高精度、高稳定性的计量标准，填补国内应用领域的量值传递空白。实施标准物质能力提升工程，加快生物医药、环境监测、食品安全等重点领域标准物质研制和应用，积极申请建立国家标准物质量值核查验证实验室。“十四五”期间，力争新建计量标准400项以上，研制标准物质200项以上。

二是加强计量技术机构建设。引导各级各类计量技术机构准确把握新发展阶段的计量测试需求，围绕产业基础高级化、产业链现代化，拓宽计量服务领域和范围。实施计量技术机构能力提升工程，支持市场监管系统计量技术机构深化改革和创新发展，推动各级计量技术机构差异化、专业化发展。建立完善计量技术机构分类分级建设标准，从计量标准、计量科研、人才队伍等方面加强自身能力建设。全面提升计量技术机构信息化水平，建设完善计量公共技术服务平台，推动计量服务向信息化、数字化、智能化转型。

三是促进企业计量能力提升。完善企业计量促进措施，充分调动企业积极性，强化计量支撑保障。引导企业建立完善与科研、生产、经营相适应的计量管理制度和保障体系，加强计量科技创新和人才培养，强化对工业测量过程、测量数据的管理，鼓励其通过测量管理体系认证。落实企业计量能力自我声明制度，编制发布计量创新案例100例，推广企业计量典型经验。建立企业计量供需对接平台，组织计量技术机构为企业计量需求提供解决方案，全面提升产业链相关中小企业计量保证能力。

优化工作保障机制 提升计量服务效能

一是深入推动计量共治。坚持党对计量工作的全面领导，把计量事业发展与国民经济和社会发展规划实施有效衔接，制定出台山东省贯彻落实《规划》实施意见，强化各级政府责任落实。建立健全计量联席会议制度，完善横向协同、纵向贯通的协调推进机制。构建计量协同创新平台，推动计量资源共享共用和一体化建设，实现部门、行业间计量应用的紧密衔接。实施计量惠民工程，加大计量科普力度，提升群众计量意识，集聚各方资源力量，营造良好社会氛围。

二是加大政策支持力度。强化计量监管和基层、基础能力建设，支持保障各级公益性计量技术机构有效运行。加强计量基础设施、科技研发和人才队伍建设等政策支持保障。支持计量重大项目和科技创新支撑平台建设，促进计量科技研发和重点科研项目、科研成果的转化和应用。鼓励采用多元化融资方式，拓宽融资渠道，积极引导社会资金参与计量技术、装备研发和应用服务。

三是创新计量监管方式。开展民生计量专项行动，严厉打击计量作弊、缺斤短两、净含量不足等违法违规行为，重点组织开展医疗机构、眼镜验配场所、集贸市场、粮食收购、加油机以及定量包装计量专项检查，常态化开展计量惠民服务活动。实施差异化分类监管，建立基于信用风险的企业分类监管机制。完善诚信计量体系，推行经营者诚信计量承诺践诺，开展诚信计量示范活动。落实计量投诉举报24小时回应机制，力争办理过程和办理结果100%满意。

蓝图已绘就，奋进正当时。山东将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“走在前列、全面开创”“三个走在前”总遵循、总定位、总航标，切实抓好《规划》各项重点任务落实，全面开创计量事业改革创新发展新局面！（作者系山东省人民政府副省长）

(责编：鲁婧、吕骞)