孙菊生

2021年12月31日，国务院印发《计量发展规划（2021─2035年）》（以下简称《规划》），深刻总结了党的十八大以来我国计量事业取得的成绩和问题，进一步明确了到2035年推动计量事业发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，为提升国家整体计量能力和水平、引领科学技术进步、促进经济社会高质量发展绘制了新的蓝图。

计量是科技创新、产业发展、国防建设、民生保障的重要基础。江西省委、省政府历来高度重视计量工作，将计量工作作为质量强省的重要战略基础，充分发挥计量服务经济社会高质量发展的支撑作用。当前，江西发展正加快从主要依靠要素拉动向创新驱动、从总量扩大向量质双升、从产业链供应链创新链价值链中低端向中高端转变，迫切需要我们加强计量顶层制度设计，实施计量优先发展战略，加快构建现代先进测量体系，强化计量应用支撑，提高科技创新能力，促进经济社会高质量发展，全面建设创新江西、富裕江西、美丽江西、幸福江西、和谐江西、勤廉江西，携手书写全面建设社会主义现代化江西的精彩华章。

筑牢计量技术基础体系 助力建设创新江西

科技发展，计量先行。全面建设创新江西，把科技创新作为核心，提升创新驱动发展效能，持续增强产业核心竞争力，离不开计量的先导和保障。《规划》提出的首位重点任务，正是加强计量基础研究，推动创新驱动发展。这需要我们面向世界科技前沿和国家重大需求，大力加强计量科技创新，加大基础、前沿和应用领域计量薄弱环节技术研究，推动计量产学研协同创新。一是加强计量创新平台建设。谋划布局和建设一批高水平先进计量基础设施，推进省先进计量测试实验室建设，积极创建国家稀土技术创新中心、国家计量数据中心（江西）、国家型评实验室等国家级科技创新平台，打造国家实验室“后备队”。二是提升重点领域的计量技术基础研究能力。围绕江西数字经济“一号发展工程”，推动计量数字化转型，加强计量数据统计、分析和利用，促进计量数据融合、共享和应用，强化计量数据的溯源性、可信度和安全性。三是加大科技创新投入和科技成果转化力度。强化关键核心技术攻坚，建立一批计量科技创新基地、计量数据建设应用基地，在新能源、新材料等优势产业形成一批关键计量技术重大成果，加大产学研用计量科技合作。

强化计量运用支撑体系 助力建设富裕江西

当前，发展不足仍然是江西的基本省情。全面建设富裕江西，关键是要加快构建具有竞争力创新力的现代经济体系。建设具有江西特色的现代经济体系是一个复杂的系统工程，需要现代先进测量体系作为基础。《规划》提出产业计量基础能力提升行动、工业强基计量支撑计划等一系列重大部署，就是强化计量应用，服务经济主战场。我们必须围绕计量供给不充分、不平衡、不全面的问题，加强计量基础能力建设，强化计量服务支撑，提升计量自主可控能力和水平。一是要加强计量标准能力建设。实施制造业计量能力提升工程，建立一批先进制造业发展急需的计量基准、标准，到2025年新增社会公用计量标准300项。二是完善产业计量体系建设。推进国家钨与稀土产业计量测试中心筹建，推动数字经济、电子信息、锂电等优势产业筹建省级产业计量测试中心，为产业发展提供安全、便捷、可靠的计量测试服务，打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战。三是完善企业计量体系和计量能力。引导企业建立完善计量管理制度和保障体系，加大计量投入，加强企业计量人才培养，强化对工业测量过程、测量数据的管理，为宏观经济决策提供科学依据。

完善资源环境计量体系 助力建设美丽江西

绿色生态是江西最大财富、最大优势、最大品牌。江西作为全国4个国家生态文明试验区建设省份之一，全面建设美丽江西，就是要协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，有序实施碳达峰碳中和，开创生态文明新境界。《规划》聚焦碳达峰碳中和目标实现，提出计量服务绿色低碳可持续发展的举措，为“江西绿色生态”品牌建设提供了有效途径。我们要按照《规划》部署，完善温室气体排放监测体系，建立碳排放计量审查制度，建立完善资源环境计量体系，更高标准打造美丽中国“江西样板”。一是建立完善碳达峰碳中和计量体系。开展重点领域关键计量测试技术研究应用，推进江西重点用能单位能耗在线监测系统建设，为碳排放权交易、用能权交易提供数据保障，为实现减污降碳协同增效提供计量技术和数据支撑。二是强化计量大数据应用。推动智能计量技术与“互联网+”技术深度融合，开展能源资源计量大数据应用创新；推动能源资源环境计量工作逐步由器具管理向数据管理延伸，由数据采集向数据统计、挖掘、分析、应用全方位拓展。三是完善能源计量体系建设。发挥国家城市能源计量中心（江西）作用，开展能源计量审查，督促重点用能单位完善能源计量体系建设，实现源头精细化管理；开展碳排放、碳中和及碳排放因子等关键计量测试技术研究。

优化民生计量管理体系 助力建设幸福江西

让人民生活幸福是“国之大者”。全面建设幸福江西，就是要着力办好民生实事，切实提高人民生活品质，开拓促进共同富裕新路径，让人民群众真切享有幸福江西建设成果。《规划》以重大民生需求为导向，提出了服务大众健康与安全、强化民生计量监督管理等多项重点任务，充分体现出以人民为中心的发展思想。我们要关注民生计量领域的问题短板，大力实施计量惠民工程，完善民生计量保障体系，让人民群众的幸福感更可持续。一是构建民生计量服务平台。加强重点民生领域社会公用计量标准建设，建立层次分明、链条清晰的计量标准基础设施网络，以及多层次、广覆盖、高适应的量值溯源体系和服务平台，优化量值溯源网络，提升量值溯源效能，形成一批专业化、社会化、网络化的服务机构。二是实施民生计量提升工程。加快医疗健康和公共安全领域计量服务体系建设，加强疾病防控、医疗器械、诊断试剂、营养与保健食品等领域开展关键计量测试技术研究和应用，夯实大众健康与安全的计量基础保障。三是提高计量惠民能力水平。加强供水、供气、供热、电力、防灾避险等相关计量基础设施建设，提升民生计量保障能力；围绕实施乡村振兴战略，强化乡村民生计量保障，加大对涉农物资的计量监管，推动计量技术服务向农村地区延伸。

健全法制计量监督体系 助力建设和谐江西

事成于和睦，力生于团结。全面推进和谐江西建设，是推动全省治理体系和治理能力现代化的重要内容。2022年，江西正在推进实施优化营商环境“一号改革工程”，用营商环境这个“牛鼻子”牵引带动各领域改革协调推进，推动治理体系全面完善。要想全面打响江西营商环境品牌，就必须建设公平竞争的市场环境，规范各类市场计量行为，促进市场健康有序发展。按照《规划》提出计量监督管理体制逐步完善的目标，我们要推动《计量法》和配套法规规章的制修订，构建适应时代发展的法律法规体系，为建设和谐江西贡献力量。一是加强计量执法体系建设。加强计量执法协作，建立健全查处重大计量违法案件快速反应机制和执法联动机制，做好行政执法与刑事司法衔接，严厉查处制造、销售和使用带有作弊功能计量器具的违法行为。二是营造诚实守信的市场计量环境。完善诚信计量体系，建立市场主体计量信用记录，推行经营者诚信计量自我承诺，强化市场经营主体责任，推进计量信用分级分类监管、“双随机、一公开”监管落实。三是开展计量专项监督检查。加强对定量包装商品的计量监督，重点对集贸市场、加油站、眼镜店等开展专项监督检查，严厉打击伪造计量数据、出具虚假计量证书和报告的违法行为。

构建计量共治生态体系 助力建设勤廉江西

勤政为民，廉洁为公。全面建设勤廉江西，是坚持不懈把全面从严治党向纵深推进的重要举措，目的是营造全省上下担当实干、干事创业的更加浓厚氛围。《规划》提出，坚持党对计量事业的全面领导，把党的领导贯穿于规划实施全过程。我们必须以习近平总书记视察江西重要讲话精神为指导，以“勇担当、善作为、站前列、争一流”的精神状态，全面贯彻落实《规划》各项目标任务，推动计量科学技术水平不断提升、计量服务保障能力持续增强、计量监督管理体制逐步完善，为江西高质量发展贡献计量力量。一是发挥《规划》引领作用。加快制定《江西省计量发展规划（2022─2035年）》，突出夯实计量技术基础、完善产业计量体系、强化计量监管执法、提升计量服务能力等重点任务，确保江西计量工作沿着正确的政治方向和道路前进。二是加强计量人才队伍建设。强化计量技术人才储备，加大计量人才培育资金投入，为计量监管和改革创新提供人才和技术支撑。强化党对计量工作的领导，突出政治引领作用，培养一批担当、廉洁、公正的新时代计量监管和技术人才。三是构建计量共治格局。加强上下联动和横向协调，充分调动行政部门、行业企业、社会力量的积极性和能动性，形成落实规划的合力，推进计量治理体系和治理能力现代化，形成“政府主导、部门联合、企业主责、社会参与”的计量共治格局。

站在全面建设社会主义现代化江西的历史新起点上，江西将深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，大力弘扬伟大建党精神和井冈山精神、苏区精神、长征精神，打造一支“勇创新、敢担当、精专业、勤服务”的计量队伍，按照《规划》制定的蓝图，进一步夯实计量基础，提升计量能力和水平，全面开启计量事业发展新征程，推动经济社会高质量发展，描绘好新时代江西改革发展新画卷！（作者系江西省人民政府副省长）

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