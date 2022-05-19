新华社北京5月18日电（记者王希）国务院国资委18日提出，下一步深化国有控股上市公司改革，要锁定重点、破除难点，推动国有控股上市公司做深入实施国企改革三年行动、依法依规规范运作和推动资本市场健康稳定发展的表率。这是记者从国资委18日举行的专题推进会上了解到的信息。

国企改革三年行动对深化国有控股上市公司改革提出了明确要求。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明在会上表示，深化国有控股上市公司改革，要做强做精主责主业，实现板块归属清晰；调整优化股权结构，发挥积极股东作用；完善公司治理机制，选优用好独立董事；强化丰富正向激励，激发内生动力活力；练好内功夯实基础，提升价值引导预期。

会议信息显示，截至2021年底，国有控股上市公司共1317家，总市值33.54万亿元，占境内及港股上市公司的28.26%；国企改革三年行动实施以来，共有86家国有控股上市公司引入持股超过5%的积极股东。

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