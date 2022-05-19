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据新华社北京5月18日电（记者刘羽佳、李延霞）中国银保监会普惠金融部负责人毛红军在18日举行的国务院政策例行吹风会上表示，在普惠型小微企业贷款快速增长的情况下，信用风险总体可控。

毛红军介绍，在促进银行增加小微企业贷款投放时，银保监会一直坚持“促发展”与“防风险”并重的监管导向，引导银行健全“敢贷、愿贷、能贷、会贷”的长效机制，利用内外部数据资源，开展数字化转型，提升银行为客户精准“画像”、有效管控信用风险的能力。

据悉，截至今年4月末，全国小微企业贷款余额53.54万亿元，其中普惠型小微企业贷款总额20.5万亿元，同比增速21.64%。初步统计，截至4月末银行业普惠型小微企业贷款不良余额4476.21亿元，不良率为2.18%，较年初持平。毛红军表示，目前我国银行业保持稳健运行，风险抵御能力较强，为发挥监管逆周期作用、为小微企业纾困解难提供了政策空间。

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