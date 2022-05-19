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解决“卡点”：多部门继续加大助企纾困力度

2022年05月19日08:56 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月18日电（记者张辛欣、魏玉坤）工信部副部长徐晓兰在18日举行的国务院政策例行吹风会上说，针对近期中小企业面临的突出困难，多部门推出一系列纾困举措。下一步，工信部将会同相关部门和各地，压实责任，解决政策落地过程中的“卡点”，努力做到“该免的免到位、应减的减到位、能缓的缓到位”。同时，继续加大助企纾困力度，促进产业链上中下游、大中小企业融通发展。

　　当前国内外环境复杂性、不确定性明显增加，不少中小企业出现经营困难，受到较大冲击。

　　“国家统计局近期有关研究结果显示，近十年来中小工业企业营业收入每增长1%，能够拉动地区生产总值增长0.13%。”国家统计局工业统计司有关负责人汤魏巍在吹风会上介绍说，助力中小企业渡过难关、持续发展，对于稳定经济运行、稳定居民就业非常重要，也非常必要。

　　围绕中小企业实际困难和现实需求，各部门各地正加力施策，切实减轻市场主体压力、助力企业纾困的政策“组合拳”接连推出。徐晓兰说，当务之急要抓好各项政策落实，进一步增强中小企业的“获得感”。徐晓兰表示，将突出做好“1+4+1”系列重点工作。即落实落细助企纾困一系列举措，深入开展好防范和化解拖欠中小企业账款、促进大中小企业融通创新、“一起益企”中小企业服务行动和中小企业数字化赋能四个行动，加快构建优质中小企业梯度培育体系。

　　同时，工信部还要发挥国家级、省级中小企业公共服务示范平台作用，动员各方面资源加强政策宣传与服务，让政策入企业、入园区、入集群，助力中小企业渡难关、增信心、促发展。

　　中国银保监会普惠金融部负责人毛红军说，中国银保监会将保持对小微企业的信贷增量支持，缓解困难企业的贷款周转难题，帮助市场主体更好应对风险。

(责编：王震、陈键)

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