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2022年以工代赈中央投资66亿元

2022年05月19日08:58 | 来源：新华社
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　　据新华社北京5月18日电（安蓓、杨思琦）记者18日了解到，国家发展改革委联合财政部已下达2022年以工代赈中央投资66亿元，撬动地方各类资金约12亿元，支持各地共实施以工代赈项目1800余个，将带动13余万名农村脱贫群众和低收入人口等重点群体稳就业、促增收，预计参与工程项目建设的当地群众人均获取劳务报酬额将超过1万元。

　　据了解，2022年以工代赈资金安排进一步聚焦“三区三州”等原深度贫困地区、国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁后续扶持任务较重的市县等重点地区，瞄准农村脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口等重点群体，鼓励各地广泛组织吸纳农村脱贫群众特别是因疫因灾无法外出务工的群众参与以工代赈工程项目建设，在家门口实现就业增收，缓解疫情对农村劳动力外出就业的冲击影响。

　　国家发展改革委有关负责人表示，2022年以工代赈投资计划由各省份分解到项目后，预计发放劳务报酬占中央投资的比例将超过20%，部分项目劳务报酬占比将达到30%以上。

(责编：王震、陈键)

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