两部门：提前退还大型企业存量留抵税额
2022年05月19日09:01 | 来源：新华社
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原标题：两部门提前退还大型企业存量留抵税额
新华社北京5月18日电 记者18日从财政部了解到，为进一步加快释放大规模增值税留抵退税政策红利，财政部、国家税务总局发布公告称，提前退还大型企业存量留抵税额。
根据两部门此次发布的公告，符合条件的制造业等行业大型企业，可以向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额的时点，由自2022年10月纳税申报期起，提前至自2022年6月纳税申报期起。公告称，2022年6月30日前，在纳税人自愿申请的基础上，集中退还大型企业存量留抵税额。
公告明确，各级财政和税务部门要坚决贯彻党中央、国务院决策部署，持续加快留抵退税进度，进一步抓紧办理小微企业、个体工商户留抵退税，加大帮扶力度，在纳税人自愿申请的基础上，积极落实存量留抵退税在2022年6月30日前集中退还的退税政策。同时，严密防范退税风险，严厉打击骗税行为。
(责编：王震、陈键)
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