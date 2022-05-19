人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

两部门：提前退还大型企业存量留抵税额

2022年05月19日09:01 | 来源：新华社
小字号

原标题：两部门提前退还大型企业存量留抵税额

　　新华社北京5月18日电 记者18日从财政部了解到，为进一步加快释放大规模增值税留抵退税政策红利，财政部、国家税务总局发布公告称，提前退还大型企业存量留抵税额。

　　根据两部门此次发布的公告，符合条件的制造业等行业大型企业，可以向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额的时点，由自2022年10月纳税申报期起，提前至自2022年6月纳税申报期起。公告称，2022年6月30日前，在纳税人自愿申请的基础上，集中退还大型企业存量留抵税额。

　　公告明确，各级财政和税务部门要坚决贯彻党中央、国务院决策部署，持续加快留抵退税进度，进一步抓紧办理小微企业、个体工商户留抵退税，加大帮扶力度，在纳税人自愿申请的基础上，积极落实存量留抵退税在2022年6月30日前集中退还的退税政策。同时，严密防范退税风险，严厉打击骗税行为。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国加快水利基础设施建设 1月至4月已完成水利投资近2000亿元
　　人民网北京5月18日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，随着国家重大水利工程吴淞江整治工程（江苏段）开工建设，今年以来重大水利工程已经开工10项。1月至4月，全国水利基础设施建设全面加快，完成水利建设投资实现大幅增长，各地已完成近2000亿元，较去年同期增长45.5%。…
全力提升计量能力水平 为内蒙古经济高质量发展赋能增效
　　计量发展水平是国家核心竞争力的重要标志，是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑，在党和国家工作大局中具有基础性、战略性地位。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国计量事业得到快速发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部