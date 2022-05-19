原标题：当好贴心“娘家人” 线上线下“职”为你——妇联组织用心用情为女大学生就业创业“铺路搭桥”

高校毕业生就业是稳就业工作的重中之重。日前，全国普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议在京召开，要求细化实化有利于扩大就业的政策举措，推动高校毕业生更加充分更高质量就业。国务院办公厅还专门印发《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》，提出5方面20条举措，支持高校毕业生等青年就业创业。

为贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署，支持促进高校毕业生就业创业，全国妇联加强顶层设计，健全工作机制，完善对女性高校毕业生就业创业的支持举措，指导推进各级妇联发挥桥梁纽带作用，在常态化疫情防控形势下，主动服务女性高校毕业生就业创业，在资源统筹、信息发布、宣传引导等方面积极作为，从政策支持、指导培训到拓宽就业渠道，再到就业一站式服务，推出一系列暖心举措，助力女大学生能就业、好就业、就好业。

用好政策提供支持

做好引领、联系、服务女性高校毕业生工作；组建就业创业导师队伍；落实就业补贴、高定工资档次等政策......全国妇联、教育部、人力资源社会保障部联合印发了《关于做好女性高校毕业生就业创业工作的通知》，就加强思想引领、开展指导培训、支持促进就业、加强创业扶持4大方面推出14条具体举措，力促女性高校毕业生更加充分更高质量就业。

同时，国家发改委、全国妇联等八部门联合印发《关于深入实施创业带动就业示范行动 力促高校毕业生创业就业的通知》，力争2022年为高校毕业生创造200万个高质量就业机会。

全国妇联还联合人力资源社会保障部等共同印发《关于开展2022年全国民营企业招聘月活动的通知》，通过开展精准化就业政策解读、提供针对性职业指导服务、开设招聘月活动线上专区等方式，帮助高校毕业生等重点群体就业。

“你准备好了吗，从校园到职场！”在“瑰丽梦想 京彩启航”2022年女大学生就业创业促进行动系列活动中，北京市妇联联合北京高校大学生就业创业指导中心等单位，通过开展就业创业指导培训、职场体验等系列活动，助力女大学生就业创业。

重庆市妇联从就业创业形式、政策、规划等方面入手，积极对接高校，开展校园专场培训活动，激发女大学生创新热情，提升女大学生创业能力。

福建、四川、山西、上海、广西、辽宁、山东、新疆等省区市印发支持女大学生就业创业工作的相关文件，动员各方资源，提供职业指导、就业见习、法律咨询等服务，为女大学生就业创业保驾护航。

一项项暖心政策，一个个务实举措，各级妇联联合各部门，积极为高校女大学生更加充分更高质量就业提供政策支持和服务，引导女大学生展现青春担当、实现出彩人生。

专场活动对接岗位

“希望你们不畏前路，不馁于行，自强自立，创造出彩人生。” “希望同学们更加自信，年轻人应该敢于拼搏。”今年“三八”妇女节，全国妇联联合中央广播电视总台、教育部共同举办的“不负韶华 奋斗有我”国聘行动女大学生就业专场活动上，张桂梅、董明珠等优秀女性视频寄语，活动吸引了126万人在线观看并互动求职，微博热搜阅读量超5000万人次，提供就业岗位数量超过18万个。

“很贴心，很及时！”“直播带岗，让我们企业与远在千里的应聘者有了‘一线签’。”在浙江金华举办的女大学生专场招聘会上，来自华东理工大学、合肥工业大学、南昌大学、沈阳大学、哈尔滨师范大学等30余所高校2300多名女大学生通过线上线下咨询和应聘。“这次我们与6名大学生签订就业意向书，其中还有2名研究生呢。”浙江金华宏昌电器有限公司相关负责人兴奋地说。“这里气氛很好！专场招聘，对女大学生更有针对性。”来自金华职业技术学院女大学生小文点赞说。

江苏省妇联联合省高校招生就业指导服务中心等单位，举办女大学生网络招聘会，吸引了500多家单位进场，提供了20000多个岗位；联合省人社厅等举办2022江苏省女大学生首场云聘会，为全省在校女大学生、女性高校毕业生提供实习岗位、就业岗位等资讯服务。

辽宁省妇联联合省人社厅、省教育厅开展创业导师进校园暨女大学生网络专场招聘活动，邀请专家、嘉宾走进网络直播间，围绕女大学生就业指导、创业服务、心理咨询、权益保障、典型引领等进行专题讲解，并开展直播带岗活动。活动在线参与高校毕业生人数1.2万人，提供对接服务1452人次。

内蒙古自治区妇联开展2022年女大学生专场招聘月活动，提供岗位17066个，为女大学生提供就业平台和机会。

各级妇联充分发挥“联”字优势，通过线上线下专场招聘活动，帮助企业招才引智的同时，带动女大学生创业就业。

搭建平台精准服务

5月9日到15日，一周时间内，由江西省妇联联合多家单位主办的大学生创业公开课活动面向10所高校开展了10堂线上路演辅导课。名师专授，模拟路演答辩，实用、高效的辅导，让女大学生们收获满满，她们纷纷在屏幕上打出“太牛了，感谢老师的耐心指导”“敢闯会创”“我们会继续努力的”评论和留言。

上海市妇联实施女大学生职业飞翔海鸥计划，持续在高校和企业间搭建平台，组建百人“海鸥讲师团”，构建面向女大学生的职业生涯课程体系“海鸥讲堂”，带领女大学生走进拜耳、上海电气等企业，帮助女大学生树立正确的择业就业观。

福建省妇联联合省教育厅等举办2022年海峡两岸女大学生创新创业大赛，通过搭建大赛平台加强对两岸女大学生的指导，切实增强两岸女大学生的责任感、使命感，促进女大学生创业就业。

四川省妇联发起“春蕾绽放”——女大学生创业微计划项目，通过线上数字化工具赋能、多元化课堂知识以及专家导师的长期跟踪帮扶，为女大学生打造更多交流、展示、服务平台。

浙江省妇联在省内70所高校建立妇联组织， 打造“慧+智Plus”女性大讲堂，为女性师生构建互助交流的新平台，帮助女大学生就业创业。

山东省妇联推动省扶持高校毕业生创业就业普惠金融政策、鲁担巾帼贷、巾帼信用贷等在创业女大学生中落地落实，并推动出台更多支持女大学生创业就业的金融产品，支持女大学生创业发展。

各级妇联积极搭建平台、提供精准服务，帮助女大学生提振信心、增强能力，树立正确的择业观、就业观，营造女大学生就业创业良好氛围。

“政策很暖心！”“岗位应有尽有，招聘形式灵活多样。”“谢谢温暖的‘娘家人’，是我们坚强的后盾。”女大学生们纷纷表示，在参与专场活动中进一步了解了就业形势，明确了发展方向，希望能更好抓住机遇，到国家经济发展的主战场去创业就业，争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者。

(责编：曹淼、李源)