记者王立彬

个体工商户和小微企业，是经济活动的“毛细血管”，是我国数量最多的市场主体，是吸纳就业的大海绵，也是百姓需求的直接服务者，它们线上线下温暖着街巷百姓生活，代表着中国经济韧性的底色。

今年以来，中央助企纾困举措密集出台。从安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金，到大幅增加普惠型小微企业贷款，从延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，到提高减免幅度、扩大适用范围，对于稳小微企业和个体工商户、稳经济将发挥重要作用。

政策的“及时雨”，要更好地降到一线小店。基层政务服务距离市场主体近，要掌握最新情况，挖掘自身潜力，让工作细致入微。要“减法”“加法”一起做。小微企业和个体工商户减税降费要做好“减法”，该减的税减到位，该降的费降到位；要做好“加法”，在政策上提供支撑，引导大企业、“链主”企业及金融机构放水养鱼，保供稳价，雪中送炭，解燃眉之急。

小微企业和个体工商户办事难，很多情况下同政务信息“基层孤岛”有关。各地各有关部门要对症下药，推进基层信息平台和应用终端建设，整合基层基础数据采集渠道，一次采集、多方使用、数据共享。要优化政务服务流程，推进社区一窗式受理、一站式办理，小事不出社区、大事不出街道。

无数小店，是畅通国内大循环的“微循环”基础。每一个社区每一条街、每片小店每个经营者的坚韧不拔、奋斗拼搏，就是中国经济奋进的希望。大国小店，我们一起呵护。

新华社北京5月18日电

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