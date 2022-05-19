刘园园

科技日报北京5月18日电 （记者刘园园）5月18日，国务院国资委召开“深化国有控股上市公司改革 争做国企改革三年行动表率专题推进会”。国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在会议上强调，要加大科技型上市公司的激励力度。

记者从会议上了解到，国有控股上市公司深化改革取得一系列重要进展。“截至2021年底，国有控股上市公司共1317家，总市值33.54万亿元，占境内及港股上市公司的28.26%。”翁杰明介绍，在价值创造能力方面，中央企业上市公司贡献了央企系统约65%的营业收入和80%的利润总额。

会上，多家国有控股上市公司参与了发言或交流。中国电子科技集团有限公司党组副书记、董事李守武介绍，2021年该集团出资控股的15家上市公司研发投入达到109亿元，同比增长22%，占营业收入比重为9%，研发投入强度高于规模以上工业企业平均水平。

“以科技创新为引领，持续推动技术领先成为首钢股份的核心竞争力。”北京首钢股份有限公司相关负责人介绍，公司已经与国内外一流的科研院所和产业链重点用户等单位建立了27家联合研发平台。2021年研发投入53亿元，占营业收入3.97%，获得专利授权450项。

“对科技型上市公司要注重强化研发投入、成果转化为导向的行权业绩指标，增强考核的精准性，对研发投入视同利润加回，在业绩指标中相应体现。”翁杰明强调，上市科技领军企业要用好关键人才，加快成为国家战略科技力量，努力打造原创技术策源地。

翁杰明还表示，要加强上市资源培育储备，孵化一批科技创新实力强、市场前景好的优质资源对接资本市场，要注重支持“双百行动”“科改示范”等各类改革专项工程企业和“专精特新”企业上市。

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