人民网记者 申佳平

科技的力量日新月异，文化的魅力历久弥新。近年来，在向世界传递中国声音的过程中，5G、人工智能、大数据等数字技术展现出强大优势。我们看到，披上技术盔甲，中国传统文化焕发出新活力，讲出新故事；包裹文化内核，看似冰冷坚硬的黑科技，也更显“柔情”，透露出人情之味、艺术之感、文化之韵。

“一朵雪花”的科技碰撞

今年春天，北京冬残奥会向世界发出了“一起向未来”的时代强音！这不仅是举世瞩目的体育盛会，也成了观察中国科技创新的重要窗口。

“燕山雪花大如席”。奥林匹克主火炬“大雪花”闪耀着晶莹剔透的光芒缓缓上升，空明而浪漫，将整个开幕式气氛推向高潮。90多个小雪花以中国结造型呈现，线条首尾相连，紧紧相扣。

“希望通过一朵雪花来传递人类共同的情感。大家相聚在北京，共同组成一朵璀璨的雪花，‘世界大同，天下一家’的主题跃然眼前，也表达了‘一起向未来’这样共同的情感。”北京冬奥会和冬残奥会开闭幕式总导演张艺谋说。

北京冬奥会开幕式现场。人民网冬奥报道组 摄

在独具特色的设计背后，“大雪花”的科技细节成为中国情、中国味浓烈表达的强大支撑。据悉，“雪花”直径达14.89米，由96块小雪花形态和6块橄榄枝形态的LED双面屏创意组成，采用双面镂空设计，嵌有55万余颗LED灯珠，每一颗灯珠都由驱动芯片的单一信道独立控制。

在数字时代，各项黑科技为疫情中举办的体育盛会增添出不一样的色彩。除了“大雪花”，流光溢彩的开幕式背后，还聚集了超大8K超高清地面显示系统、人工智能实时捕捉技术、裸眼3D技术等的汇聚超高清地面显示系统等等；比赛场馆内，“最快的冰”让运动员们感受速度与激情；张家口赛区颁奖广场上，“瑞雪祥云”“鸿运山水”“唐花飞雪”三套颁奖礼仪服装采用聚酰亚胺纤维材料制作，适配室外低温……

“花竹之间”的科技力量

无独有偶，近年来，各类国产智能机器人也成为世界赛事论坛上一道亮丽的风景线。

Cruzr（克鲁泽）机器人在“中国竹园”主展厅提供导览讲解服务。（中国花卉协会供图）

2022年5月18日，中荷建交50周年之际，“中国竹园”精彩亮相2022荷兰世园会。六个月的展期内，三台机器人（Cruzr克鲁泽）担任2022荷兰世园会中国园的“文化传播大使”，在主展厅提供导览讲解、迎宾接待、娱乐互动、防疫信息播报等智能化服务。

《2021中国机器人产业发展报告》显示，近年来，我国服务机器人市场快速增长，2021年市场规模超过300亿元，高于全球服务机器人市场增速。

不只是规模扩张，多技术融合使得中国“智”造机器人向更多应用场景渗透，不仅能做到“笑迎八方来客”，也成为在国际舞台上传递中国声音的特殊贡献者。

在“花竹相生，美美与共”的“中国竹园”，三台机器人穿梭其中，不仅能提供拟人化的讲解服务，传播中国生态文明理念，让游客们在大自然中近距离感受中国科技和文化魅力。通过精准的舵机控制及灵活运动系统，他们还能在导览工作的间隙为游客奉上惟妙惟肖的舞蹈。

“中国竹园”的“文化传播大使”Cruzr（克鲁泽）机器人在主展厅与游客互动。（中国花卉协会供图）

现代科技与传统文化美丽“邂逅”，中华文化与世园内涵有机融合。“世园会是‘花卉园艺界的奥林匹克’，世博会被誉为世界经济、科技、文化的‘奥林匹克’盛会，我们很荣幸能够参与其中，与全球共享中国科技创新成果，向世界传递中国AI。”优必选科技首席品牌官谭旻介绍，在刚刚结束的迪拜世博会上，和平友好使者熊猫机器人优悠已为中国馆提供超过1000场次的接待导览服务，其中超过165场是来自阿联酋、奥地利、俄罗斯、德国、法国、日本等45个国家和地区的政企商界嘉宾及VIP参访团。

“科技+文化”“科技+艺术”“科技+体育”……越来越多“硬科技”赋能传统文化，打造出丰富多彩的“软表达”。技术与文化带来的破壁融合，绽放出以“今”通“古”的强大力量，连接历史与当下，必将使中华优秀传统文化“活起来”“火起来“。

(责编：申佳平、吕骞)