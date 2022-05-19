5月18日，“根深繁茂 源创无限”——打造立足中国面向全球的桌面系统根社区deepin线上发布会举办。会上，统信软件宣布，将以深度（deepin）社区为基础，建设立足中国、面向全球的桌面操作系统根社区，打造中国桌面操作系统的根系统。

中国工程院院士沈昌祥为大会致辞。他表示，构建安全可信的开源操作系统和中国主导的根社区是我国网络空间安全发展的必然要求。“统信软件作为中国领先的操作系统企业，有很强的主导操作系统和社区发展的能力，在开源工作上也有着丰富的经验积累。在这个时候，发布中国桌面操作系统根社区正当其时。希望有更多的优秀企业参与开源，为我国网信事业发展贡献力量。”沈昌祥说。

开放原子开源基金会秘书长孙文龙在致辞中指出，操作系统生态发展需要开放多元的社区环境、共享共建的发展机制。“期待深度根社区能够秉承‘海纳百川、兼收并蓄’的理念，鼓励代码输出，鼓励技术贡献，鼓励更多理解开源价值的单位和个人参与进来，广泛发挥业界力量，共同繁荣社区，厚植创新土壤。”孙文龙表示。

深度社区负责人、统信开源社区中心总经理王耀华介绍，目前，深度社区组织架构由管理团队和兴趣小组两大部分组成，管理团队下设社区管理员、社区助理、技术委员会、运营委员会。小组分为固定兴趣小组和临时兴趣小组，将团结更多伙伴开展各项技术研究，壮大开源项目孵化能力。同时，深度社区还将进一步发展海外分支社区，在原有的3个海外社区基础上，新增加拿大社区，重新启动土耳其、法国、意大利社区，进一步增强全球影响力。

未来，在开源人才投入与培养方面，深度社区将联合20多所重点高校培养开源人才，并投入500余名研发人员，夯实社区基础建设。产品共创方面，通过社区伙伴进行代码提交和管理，将社区力量汇集到代码平台、架构平台和集成平台，携手打造根共创版本，共建、共创、共享开源成果。后续产品规划方面，deepin V23版本具有非依赖性包格式、现代化图形开发库和支持下一代图形显示协议、支持原子化更新，形成跨越上游、跨端协同的全新版本。

未来两年，深度社区将通过“三步走”以深度社区为基础，通过规划路径、组织管理、代码开放、产品发布、社区运营等维度，打造中国主导、具有国际影响力的桌面操作系统根社区。

(责编：曹淼、李源)