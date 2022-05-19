原标题：国家开发银行：积极助推养老服务体系 建设“十四五”以来已支持建设普惠养老床位超10万张

日前，中国人民银行、国家发展改革委决定开展普惠养老专项再贷款试点工作，国家开发银行是此次试点的7家全国性大型银行之一。开发银行有关人士表示，开发银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，在两部委指导下，积极用好专项再贷款政策，总分行联动，主动对接试点地区地方政府，按照市场化、法治化原则，向符合条件的普惠养老服务机构提供优惠贷款，助力降低普惠养老服务机构的融资成本，推动增加普惠养老服务供给，为实施积极应对人口老龄化国家战略作出贡献。同时，扎实做好信贷管理和风险防控，确保专款专用，好事办好。

据介绍，近年来，开发银行聚焦群众“急难愁盼”突出问题，充分发挥开发性金融功能作用，主动作为，按照“政府主导，市场运作，社会参与”的总体思路，推动构建养老服务发展新模式，发挥了金融支持普惠养老服务发展的引领作用。“十四五”以来，开发银行已累计发放养老贷款252亿元，可支持建设普惠养老床位超10万张。

实践中，开发银行加强统筹策划，深化战略协同，与发展改革委、民政部联合下发通知，推动以城市为单位，系统谋划、整合资源，组建以普惠养老为主责主业的国有企业作为投融资主体，统筹建设区县、社区、街道三级养老服务网络。同时，设立专项贷款，出台差异化信贷政策，为相关项目提供长期贷款，并给予优惠利率等政策支持，切实降低普惠养老项目融资成本，增强融资便利性。

在沈阳，开发银行辽宁分行融资支持中国健康养老集团公司分三批新建普惠养老社区网点110余处，将提供养老床位逾3700张，基本覆盖沈阳市核心城区，着力为百姓提供“价格可负担、质量有保障”的普惠养老服务。截至目前，相关项目已建设完成24处，开业运营18处，新增普惠养老床位800多张，可为老人们提供娱乐、医疗、健康、康复、生活照护等多样化服务，让他们安享幸福金色年华。

此外，在支持养老机构建设的基础上，开发银行积极探索推进“养老+”和“+养老”，融资支持医养康养结合、老年用品制造和培疗机构转型发展普惠养老等，助力养老产业、“银发经济”繁荣发展。

(责编：董童、李源)