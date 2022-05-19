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云闪付APP助发成都“520”消费券

2022年05月19日11:45 | 来源：新华网
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原标题：云闪付APP助发成都“520”消费券

　　5月20日，成都市将通过云闪付APP发放成都“520”消费券促消费活动（第一阶段）消费券共计264万张，其中财政资金规模1.2亿元，金融单位和商户叠加优惠1.2亿元，共计2.4亿元。这是今年以来成都面向全市大规模发放消费券，涵盖了全市重点零售、餐饮企业以及个体工商户。

　　本次消费券活动是成都市有效应对疫情影响，保民生、扩内需、促消费、稳经济的积极举措。中国银联作为本次活动的执行方，将进一步发挥数字化平台优势，依托云闪付APP和银联商户受理网络，将政府助商惠民的“活水”引流至市场经济的各个环节，助力成都市消费回补和消费潜力进一步释放。

　　本次活动的264万张消费券将分为四批次发放，每批次发放消费券66万张，包含“满600元减200元”“满300元减100元”“满100元减40元”“满50元减20元”4种券。

　　5月20日至6月10日每周五11:00:00至20:59:59，所有成都地区的云闪付APP用户（需允许云闪付APP使用手机定位权限，限手机定位在成都），可直接登录云闪付APP首页，访问成都消费券活动页面查看活动详情并参与领券，同一用户在本活动的每个领券日，仅可以在4种消费券中选择1种领取1张（即4选1）。消费券自到账之时起6×24小时内有效，逾期将无法使用。

　　用券时，用户可在成都市的指定零售、餐饮活动商户出示云闪付APP“付款码”，由收银员扫码完成支付，消费券将自动抵扣相应金额（用户应允许云闪付APP使用手机定位权限，限手机定位在成都）。单笔订单限使用1张消费券。用户也可登录云闪付APP首页-成都消费券活动页面使用“可用商户查询”功能查询消费券具体商户信息。

(责编：董童、李源)

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