人民网北京5月19日电（记者乔雪峰） 航班量的增长是民航运输生产中的重要指标，综合反映着一个地区经济社会发展程度、开放程度、活跃程度，尽快使静态空域环境匹配动态航班量增长需求是进一步促进区域经济发展的破题关键。

京广大通道空域结构调整示意图。民航局空管局供图

5月19日零时，贯通中国南北、全长2000多公里的空中京广大通道空域结构调整顺利实施，预计到2025年，京广航路日均流量将突破2000架次。此次京广大通道空域结构调整方案的实施，将有效增加往返京津冀地区和粤港澳大湾区及沿线地区的空域容量，为上述地区航班量的快速增长提供先决条件，对推进京津冀地区、粤港澳大湾区以及沿线地区经济建设，畅通国内大循环、促进国内国际双循环具有十分重大的意义。

民航局华北空管局空管中心相关负责人告诉记者，完成调整后，这条南北大动脉由过去的“单上单下”双车道变为“双上双下”的四车道，可有效解决京广航路以及华北空域的拥堵状况，优化空域结构，释放可用资源，促进节能减排，降低安全风险，提升航班运行效率。北京首都机场、大兴机场、石家庄正定机场等华北区域内部分机场班机走向有一定变化。

据了解，京广大通道是连接京津冀与粤港澳大湾区两大世界级城市群的大动脉，具有重要战略地位。该负责人指出，此次大通道建设是民航局规划的“10+3”空中骨干大通道建设中的一条，涉及京广沿线7省2市及香港澳门特别行政区，8个千万级机场。京广大通道中“京”主要指包括北京首都、北京大兴、天津滨海、石家庄正定等机场在内的京津冀地区，“广”主要指珠三角地区。京广大通道涉及机场众多，沿线路网结构复杂、交通密度大、拥堵节点多，建设难度大。

“航路是一个立体的概念，在空中对向飞机可以在一条航路上行驶，相互之间保持一定的水平和垂直间隔。但‘两上两下、单向循环’运行模式，‘两上’指两条航线用于北上，就是从南往北飞。‘两下’指两条航线用于南下，从北往南飞。单向循环就是取消相对飞行，一条航线一个单一方向，好比‘单行线’，这样能在一定程度上提高安全裕度，提升航路运行效率。就好像在地面道路上，一条路都是同方向的效率远比一条路上有两个方向的效率要高。”该负责人表示。

据统计，京广大通道南段方案共新辟及调整19条航路航线，新增航线里程2313公里，调整优化13个机场相关进离场飞行程序，调整班机航线走向约5000条。

该负责人指出，在本次京广大通道建设中，在华北地区主要调整了京津冀各机场去往深珠澳等机场方向的班机走向，其中仅北京首都至港、深、珠、澳的航班单程可节省约125公里，进一步实现航线截弯取直，充分促进行业节能减排。另外，新增一条北京大兴机场去往广州的班机走向，将有效缓解航线拥堵。在由华北空管局北京区管中心管辖的郑州高空区域内取消了两条交叉航线，将减少冲突运行安全隐患。

据该负责人介绍，目前，由于疫情影响，北京两场航班量处于低位运行，但航路航线规划是一项长远工作，要具备一定的前瞻性和战略性，尤其要对大流量情况下航班运行进行分析研判，提前筹划。

下一步，华北空管局将强化主体责任落实，持续做好风险评估，加强管制人员培训，盯紧盯住重点单位、关键岗位和重点环节，分析预判安全运行的冲突点、矛盾点，进一步完善处置预案，确保空管运行安全第一、顺畅运行。

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