日前，中国科技馆印发《中国科技馆“人才强馆工程”实施方案》全面启动人才强馆工作，科学规划“十四五”时期人才发展工作蓝图。

“国以才立，政以才治，业以才兴”。“人才强馆工程”是中国科技馆用新时代人才强国战略转指导科技馆人才工作的生动实践。该工程将人才资源作为中国科技馆事业高质量发展的第一资源和根本推动力量，对人才队伍建设作出系统性、长远性顶层设计，全面激活馆内各层级、各类专业人才资源，使之成为创新创造的磅礴力量。

工程围绕现代科技馆体系战略发展和中国科技馆“三基地一平台”建设目标，深入践行“内强能力、外树形象、激活组织、服务发展”的工作定位，从固本强基育人才、重点培养选人才、高端引领聚人才三方面，通过12项重要举措，不断提升科技馆工作人员的获得感和事业发展推动力。立足岗位基本功和职业发展，按照“基础人才、业务骨干、专业带头人、领军人才”的四层级阶梯人才培养模式，建立不同岗位的发展通道，规划员工个人成长发展路径，着力培养一支“服务意识浓、业务能力强、综合素质高、社会声誉好”的人才队伍，为中国科技馆打造优质、可持续的人才成长发展环境，为现代科技馆体系提供人才支撑。

据介绍，在《中国科技馆“人才强馆工程”实施方案》起草阶段，为切实发挥工程以人才为本助力发展的作用，起草团队坚持开门问策、集思广益，围绕人才需求、人才能力、人才水平和创新效能等重要关注点，通过召开座谈会、书面征求意见、一对一访谈等方式，广泛征求馆领导班子、全馆各部门和各党支部主要负责同志、专技岗位员工代表、试点部门员工代表等的意见建议，充分研判科技馆及现代科技馆体系发展现状、方向，认真听取和吸纳广大干部职工的实际需求，不断完善实施方案。

“人才者，求之则愈出，置之则愈匮”，中国科技馆将贯彻落实中国科协党组、书记处关于人才工作的具体部署，将党领导人才工作的宝贵经验与中国科技馆人才发展实践有机融合。“人才强馆工程”的出台，标志着中国科技馆将系统打造科技馆人才聚集坐标，以“识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方”，不断引导干部职工增强对科普事业发展的使命感、责任感，切实营造人才脱颖而出、发挥才智、有为有位的积极氛围，为推动事业高质量发展作出应有贡献。

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