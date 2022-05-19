人民网北京5月19日电 （记者杨虞波罗）日前，国家邮政局公布2022年4月中国快递发展指数报告，2022年4月中国快递发展指数为241.3，环比下降3.9%。其中发展规模指数和发展能力指数，分别为286.5和170.9，环比分别下降11.8%和9%，服务质量指数和发展趋势指数分别为325和65.6，环比分别提升7.1%和5.1%。

据介绍，受疫情影响，行业发展略有放缓，但随着国家邮政局和各省（区、市）行业保通保畅工作机制的建立，《国家邮政局关于印发邮政快递业保通保畅若干措施的通知》出台，打通政策堵点，解决通畅难点，行业复苏迹象明显，未来企稳向好仍然可期。

4月，快递发展规模指数为286.5，环比下降11.8%。从分项指标看，快递业务量同比下降11.9%，快递业务收入同比下降10.1%。自4月24日以来，业务量回升明显，已基本恢复至日均3亿件左右。4月，快递服务质量指数为325，环比提升7.1%。4月，快递发展能力指数为170.9，环比下降9%。4月，发展趋势指数为65.6，环比提升5.1%。

4月份邮政行业业务收入950.9亿元，同比下降4.9%；业务总量完成990.2亿元，同比下降7.4%。邮政寄递服务业务量完成22.0亿件，同比增长4.1%；全国快递服务企业业务量完成74.8亿件，同比下降11.9%。

5月，随着国务院物流保通保畅系列政策加速落地，各地区、各部门大力协调推动，停运分拨中心和封停网点逐步恢复，行业增速将有所回升，行业发展预期将持续向好。

(责编：杨虞波罗、吕骞)