2021年5月20日，浙江省被赋予高质量发展建设共同富裕示范区的光荣使命。一年来，浙江省湖州市吴兴区紧跟省市步伐，立足实际、发挥优势，大力推动共同富裕建设各项工作，争当共同富裕示范区建设“模范生”。

推动公共服务优质共享

近年来，吴兴区以织里镇为重点先行先试，聚焦进城农民工和新居民关切问题，切实提升新居民获得感、安全感。

通过开发“民意通”、升级“家在织里”应用、建立新居民综合服务中心，让新居民服务精准触达，实现为民办实事。制定出台《童装类企业生活区整治改造要求》等规范标准，大力提升新居民住宿条件。

落实“流入地为主、公办学校为主”的义务教育适龄新居民子女入学要求，确保新居民子女义务教育同城化待遇。建成一家医院，与新居民流出地建立医保合作，降低新居民就医成本。

下一步，织里镇还将多点发力，聚焦新居民“关键小事”，加快完善出台新居民住房保障、教育、医疗、就业等“一揽子”政策，稳步提高新老织里人公共服务均等化水平。

促进城乡区域协调发展

吴兴区聚焦“三大差距”，启动实施《吴兴区推动缩小城乡差距三年行动计划》，积极统筹、多方发力，助推农业提质增效、农村富裕宜居。

着力培育现代农业产业体系，积极创新现代农业经营模式。吴兴区成立太湖蟹、湖羊、莫家栅粉丝等特色产业农民合作经济组织联合会，形成利益共享机制，有效带动1.6万名农民增收。吴兴溇港人家河蟹产业园通过“公司＋合作社＋基地＋农户”的经营管理模式，带动周边太湖蟹养殖户200多户，辐射养殖面积11000亩，形成了扣蟹培育、成蟹养殖、饲料供应、产品销售的完整产业链。东林镇围绕群众“米袋子”，建设万亩国家级现代农业产业示范区，探索“龙头+顶尖科研团队+农户”共富模式，打造东苕溪“粮仓”。引入高层次科技人才团队，潜心研究水稻育种；发展“互联网+”农业种植，全程社会化托管服务15万亩，让粮食安全更有保障。

持续激发乡村产业动能，打造新时代城乡融合美丽乡村。妙西镇妙山村实施文旅、农旅、产村融合的“一村一策”战略，依托特色茶文化、优质山水资源，积极引进旅游项目，构建茶果特色农业格局，带动村民家门口就业400余人，村集体经营性收入增至200余万元。此外，通过实施“美丽吴兴”行动，吴兴组团式打造五大美丽乡村样板片区，集中推进“六美”专项行动，目前，全区共建成新时代美丽乡村146个、特色精品村22个。

营造生态人文共美氛围

积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，把“生态吴兴”放在发展战略首位，探索生态保护与美丽经济共赢的特色发展之路。吴兴以东林镇、埭溪镇所在的北天目片区为重点，通过水系综合整治工程保障生态绿链，助力休闲养老、生态旅游产业聚合。未来，吴兴还将围绕“浙北诗画江南水乡”功能定位，结合全域旅游、美丽城镇和美丽乡村建设，打造“生态吴兴”美丽蓝图。

以建设更高水平文明城市为目标，聚力文明共创、文化繁荣。吴兴将以三大片区为重点，打造一批集传承传统文化、守护红色根脉、为民办实事的新时代文明实践综合体示范带，实现“15分钟文明实践服务圈”100%覆盖。持续丰富“共享学堂”等品牌内涵，不断提升吴兴志愿服务水平。未来，吴兴还将统筹推进毗山遗址公园、钱山漾考古遗址公园、太湖溇港景区建设，打造一批文化遗产之窗，高质量做好文化礼堂、城市书房、文化驿站等文化阵地“建管用育”工作。

数据来源：湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 16 版）

(责编：罗知之、陈键)