打开浙江省的美丽画卷，古越大地浓墨重彩。千年历史的温厚和干事创业的热情在这里交汇，江南水乡的古韵和魅力新城的活力在这里融合。在绍兴市越城区，一座座村庄焕然一新，一项项富民产业蓬勃发展，一个个追求共同富裕的鲜活故事不断上演。

智造强区 提质增效促发展

今年1月，绍兴市越城区袍江区域33家印染企业按期关停退出。腾出的发展新空间，正在引育一批重大项目。

聚焦集成电路、生物医药等主导产业，确保引进10亿元以上项目20个，其中，100亿元以上项目、1亿美元以上外资项目各1个……越城区发布了2022年招大引强计划表，以高质量项目赋能高质量发展，通过释放发展空间加速优化产业体系。

为做好印染企业搬迁后半篇“文章”，今年，越城区重点实施“砺鹰计划”，明确“一企一领导”、落实“一企一部门”、签订“一企一契约”、定制“一企一政策”、打造“一企一成果”，助推搬迁企业“二次创业”。

高质量发展成果丰硕，工业技改投资收获不俗成绩。今年1—2月，越城同比增长830.2%，增速位列全省第一，成为推动企业提质增效和建设智造强区的强力支撑。

以数字化赋能智造升级。近年来，越城区深入实施“智能制造五年提升行动”，推动制造企业“生产换线”“机器换人”“设备换芯”，中芯技改扩产、浙江医药未来工厂、喜临门绿色家居等一批重大项目相继投产。

目前，作为绍兴最高能级的开放平台，绍兴综合保税区正式封关运营，服务全市企业，助推更多“绍兴智造”走向国际。

乡村振兴 文旅融合添动力

村前溪水潺潺，村后青山如黛，白墙黑瓦的农家小院坐落于绿水青山间……一路行来，移步换景，越城区鉴湖街道坡塘村已成为游客喜爱的旅游景点。

发挥地理环境优势，坡塘村不断丰富旅游业态，做大村集体经济“蛋糕”，带动广大村民增收致富。2021年国庆期间，坡塘村日均游客量达3500人次，旅游收入31.6万元，村集体经营性收入突破200万元。

乡村变景区，农民忙创业。越城区增强美丽乡村建设与农民增收之间的互联互动，乡村旅游、文化创意等乡村新业态不断涌现，越来越多的农民在家门口迎来就业机遇。

小山村走进中国美术馆，登上北京“艺术振兴乡村实践展”；“宋韵越城·诗泽乡村”首届陆游诗歌节启幕……按照一村一主题，越城区立足文化兴村富民，打造了一批以“生活家”“童年家”等为特色的美丽乡村精品村。

同时，越城区还聚焦农村改革，激活改革红利，深化农村集体产权制度改革，严格落实按股分红制度和分红审批制度，已累计发放股权证43.5万本，累计分红超过2.5亿元，让农民鼓起“钱袋子”。2021年，越城区实现农村常住居民人均可支配收入42508元。

“人人契约” 共建共享惠民生

探索基层治理的新路径，打造幸福越城。近年来，府山街道越都社区依托在职党员“两地报到”，开展“人人契约”行动。每个党员干部根据自身能力与特长，积极参与社区治理和服务，认领群众“微心愿”。

在党建引领下，越都社区党委搭建“五邻社联合会”治理平台，培育发展公益慈善、治理管理、生活服务6大类21个备案社会组织，“红管家”“帮帮乐”“笑开怀”等志愿服务品牌深入人心。

在灵芝街道“浙里共建”志愿汇活动中，中国移动集团公司浙江分公司的志愿者通过“浙里共建”小程序，认领了来自外滩社区的“阅读角杂志订购”微心愿。该小程序于2021年全新升级上线，设置“契约共建、人人契约、民生集市、点亮心愿、党群地图”五大子场景。

近年来，越城区运用数字化手段把各类组织、各种力量、各项资源在线上整合起来，在线下组织起来，让数字智慧直达民生“末梢”。

数据来源：中共绍兴市越城区委宣传部

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 17 版）

(责编：罗知之、陈键)