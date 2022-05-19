2021年5月20日，浙江省被赋予高质量发展建设共同富裕示范区的光荣使命。一年来，杭州市作为浙江省会城市，夯基垒台、积厚成势，努力探索破解发展不平衡不充分问题的有效途径，争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区的城市范例，实现了扎实开局、良好起步。

路虽远行则将至，事虽难做则必成。杭州笃定前行，勠力推进改革创新，在迈向共同富裕的道路上越走越坚定。

创新驱动

杭州滨江白马湖和萧山湘湖的一片山水绿意间，坐落着杭州高新区（滨江）萧山特别合作园。

合作园由地域相邻、人文相亲、实力相当的两个产业强区携手打造，杭州高新区（滨江）培育高新技术产业的方法、路径与萧山区产业量大、面广的优势相结合，释放出的乘数效应值得期待。两个产业强区一张图规划、一盘棋建设、一体化发展，为资源要素跨区域高效配置和经济高质量发展先行探路、塑造样板。

无论是一个园区，还是一座城市，创新都是引领发展的第一动力。而高质量发展，正是实现共同富裕的动能支撑和基本前提。2021年，杭州市坚持以高水平创新促进高质量发展，全力开拓共同富裕物质基础的“最大增量”。

经济实力持续增强。地区生产总值18109亿元、同比增长8.5%，经济总量居全国城市第8位；一般公共预算收入2387亿元，税收收入2234亿元，分别居全国城市第5位、第4位。

居民收入稳步提升。城乡居民人均可支配收入分别为74700元和42692元，同比增长8.8%和10.3%。

创新创业成效显著。29项成果获国家科技进步奖，有效发明专利拥有量9.5万件；新增上市公司52家、累计262家；认定高层次人才2.3万人，引进35岁以下大学生48.3万人。

产业结构优化升级。三次产业比重为1.8:30.3:67.9，其中二产比重自2011年以来首次提高，产业“硬”实力得到增强；深入实施数字经济战略，数字经济核心产业增加值4905亿元、同比增长11.5%，占GDP比重27.1%。

投资消费活力释放。实施浙商回归、杭商回家工程，落地10亿元以上制造业项目46个、同比增长15%；积极发展新消费、新零售，社会消费品零售总额6744亿元、同比增长11.4%。

高质量发展的加速度，为杭州奔向共同富裕增势蓄能。

改革牵引

杭州建德市杨村桥镇的“草莓小镇”里，一棚棚草莓长势喜人。数字化改革的赋能，让建德草莓种植、加工、储运、销售全流程更高效、更智慧，一颗颗“建德红”聚合成强村富民的大产业、大平台。

建设共同富裕美好社会，没有先例可循，没有现成模式,是一项开创性的全新事业，是一次系统性的变革重塑，唯有充分激活改革这个“关键变量”，敢试敢闯、敢为人先，才有可能真正蹚出一条新路。

在实践求索中，杭州全面对标浙江“1+7+N”重点工作体系和“1+5+n”重大改革体系，紧密结合城市发展实际，谋深做实一系列改革措施，以数字化改革牵引推动各领域改革，努力探索实现共同富裕的新机制、新模式，当好缩小“三大差距”的探路者、领跑者、带动者。

聚力缩小地区差距。支持临安、桐庐、淳安、建德等山区4县（市）跨越式发展，全面推动城区与山区4县（市）产业共兴、飞地共创、项目共引等“10个共”协作帮扶；深化区县（市）协作、联乡结村、镇街结对帮扶机制，每个协作组和帮扶集团筹集落实资金高于上一轮（5年为一轮）标准，用于协作帮扶地区共富项目建设。

聚力缩小城乡差距。深化新时代乡村集成改革，积极稳妥开展农村闲置农房和宅基地盘活利用，研究推进集体经营性建设用地入市；加快建设未来乡村，迭代升级未来邻里、公共服务、乡愁文化、绿色低碳等场景应用，实施一批“产业大脑+未来农场”项目，探索形成具有杭州特色的数字乡村、未来乡村建设模式。

聚力缩小收入差距。研究制定《杭州市“扩中”“提低”行动方案》，实施就业保障提质、“双创”生态优化、农民增资增收、分配机制完善、人力资源开发、兜底帮扶提质、公共服务减负和社会氛围营造八大行动，探索构建橄榄型社会结构。

躬耕不辍，久久为功，杭州努力把共同富裕美好图景转化为生动实景。

民生保障

最近，加装电梯成了杭州市钱塘区白杨街道邻里社区邻里中心小区的热议话题。邻里社区是杭州首个专门服务外来务工人员的新型社区，社区内共有3个小区，集聚了近万名技术工人。其中，仅邻里中心小区就居住着30多家企业的6300多名工人。加装电梯，为工人生活带来了便利。

此外，邻里社区还想方设法帮助工人解决各种生活问题。比如，推行社区服务中心“菜单式”全年365天服务，依托附近14所高校资源实施“蓝领成长工程”，开展“小候鸟”暑期班、暖心年夜饭特色品牌活动等，竭尽所能为工人们打造温馨宜居的美好家园。

以“蓝领公寓社区化、技术工人市民化”为导向，邻里社区正在向新时代技术工人未来社区迈进。以邻里社区为代表的未来社区，正是杭州市推进共同富裕的基本单元。

完善普惠托育服务体系，到2022年底，力争每千人拥有婴幼儿托位数达3.5个，每千名婴幼儿拥有1家成长驿站；打造全生命周期健康服务体系，统筹推动城市医联体和县域医共体建设区县（市）全覆盖；构建优质均衡现代教育体系，2022年计划新建竣工中小学、幼儿园70所，新增3所直属高中；建立健全幸福颐养服务体系，到2022年底力争创建“全国示范性老年友好型社区”9个、“杭州市老年友好型社区”50个……在昂首迈向共同富裕的新征程上，杭州着力提升每一位市民的能动性、获得感，加快形成具有全国影响、可示范推广的标志性成果。

努力在共同富裕先行示范中实现高质量发展和社会全面进步，杭州锚定目标、奋楫前行。

数据来源：杭州市发展和改革委员会

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 08 版）

(责编：罗知之、陈键)