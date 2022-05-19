近年来，浙江省杭州市萧山区梅林村沿着“共同富裕+数字乡村+低碳发展”的引领方向，全力打造集美丽乡村、数字乡村、未来乡村于一体的新时代社会主义新农村示范样本……

梅林村只是萧山推动共同富裕实践道路上的一个缩影。未来，萧山将继续以昂扬奋斗的姿态推进高质量发展，不断提升工业化、加快推进城市化、率先实现现代化，奋力答好共同富裕的时代问卷。

锚定工业化 夯实共富基础

“兵团化作战、专班化运行”是萧山实现高质量发展的战略部署，是推动大平台跨越式发展的重大改革措施。通过实施“兵团化作战、专班化运行”打破部门边界，将推动优质资源向产业“兵团”倾斜，助力实现经济高质量发展。

今年1月14日，萧山区经济高质量发展大会上，临空经济示范区、钱江世纪城、湘湖国家旅游度假区等八个产业单元成为新晋“兵团”，破题运作机制，探索精细、精准、落细、落实的“蒸小笼”式发展模式。今年一季度，八大产业“兵团”实现全区近一半的规模以上工业增加值，增速为全区平均值的两倍，主引擎作用进一步凸显。平台的新气象、项目的新突破、企业的新作为，凝聚起推动萧山经济高质量发展的强大合力。

依托八大产业“兵团”，今年4月底，萧山又重磅发布“3+N”条产业链精准打造计划，以“链主引领、雁阵齐飞”的逻辑，实现集聚倍增的产业链效应，打造更多的百亿级、千亿级产业集群，以“萧山之进”为杭州添彩。

紧扣城市化 打造共富全景

近年来，萧山区紧扣城市化，不断突破发展瓶颈和生长高度，打造共富全景。计划于今年6月底前，通城大道、彩虹大道、时代大道、风情大道等“四纵三横”快速路网全面“串联”，积蓄城市力量。未来几年，快速路网还将向外辐射。内外联通，萧山城市新格局由此奠定。

萧山以数字化改革为牵引，推进“一网统管”“大综合一体化”“一老一小”等特色应用，在共富示范的跑道上加速奔跑。其中，“智慧养老”中的“安居守护”场景已全域覆盖22个镇街、559个村社，通过安装门磁、烟感、气感、睡眠监测仪等“安居守护”套件，全天候守护老年人。

最近，“萧山优礼”品牌推出，它以“浙风十礼”内容为核心，聚焦萧山全域，进一步提升城市精神面貌、文明风尚，奋力打造共同富裕新标杆。

聚焦现代化 提升共富品质

作为共同富裕基本单元试点，萧山通过未来社区、未来乡村、共富村、共富带等载体建设，正铸造一个个城乡共富的幸福共同体。

宁围街道振宁未来社区是旧改类社区，通过补建、置换、改造等方式，打造出独特的公园生态，居民可以通过“宁未来”小程序一键操作预约社区活动参与等，为居民生活带来全新体验。目前，基本形成了5分钟幼托、养老、教育等生活圈，10分钟健康、医疗、服务等便民圈和15分钟交通圈。今年，萧山还将以未来社区的理念，推动5个老旧小区的连片改造、整体提升，形成更多群众真实可感的共富成果。

数据来源：中共杭州市萧山区委宣传部

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 11 版）

(责编：罗知之、陈键)