本报记者 李中文 方 敏 窦 皓

夏日，步入浙江省衢州市柯城区沟溪乡斗目垅村德门龙手工面坊，只见村民陈家胜正忙着用竹竿挑起新鲜面条，挂到支架上晾晒。

“我家面坊厂房是杭州余杭区援建的，现在生意好的时候，每天能挣四五百元。”陈家胜说，“多亏了山海协作工程，如今靠着做面条也能致富。”

实施山海协作升级版，是浙江着力推动山区26县跨越式高质量发展、加快缩小地区发展差距的重要举措。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把握发展阶段新变化，把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，为促进共同富裕创造了良好条件。2021年5月，《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》印发实施。

2021年，浙江省经济总量超7万亿元，人均生产总值达11.3万元，城乡居民收入倍差缩小至1.94。根据《意见》确定的发展目标，浙江正按照“每年有新突破、5年有大进展、15年基本建成”的安排，扎实推进共同富裕示范区建设。

着力做大做好“蛋糕”

“通过线上渠道，每天订单不断。”陈家胜展示着手机微店的售卖记录，其中一半左右是回购客户。

余杭区还帮助斗目垅村建起了民宿和主题公园。“近年来，依托山海协作援建资金支持，沟溪乡斗目垅村、余东村等村集体产业大幅提升。”衢州市柯城区协作中心负责人介绍。

习近平总书记指出，实现共同富裕的目标，首先要通过全国人民共同奋斗把“蛋糕”做大做好，然后通过合理的制度安排正确处理增长和分配关系，把“蛋糕”切好分好。

做大做好“蛋糕”，浙江着力补齐短板弱项，加快推动山区26县发展。目前，全省建有山海协作“飞地”园区79个，其中37个园区带动3000多个集体经济薄弱村增收4亿多元。

台州市椒江区，浙江杜马缝纫机股份有限公司生产线上，立式加工中心、组合机床、数控铣床等高精度设备紧密协作，仅1分钟，一台缝纫机机壳便已成型。

前不久，杜马公司接到一张大订单，但采购资金周转存在困难，眼看就要错失机会，负责人阮孟定心急火燎。

“企业符合新的组合式税费支持政策享受条件。”得益于日常大数据筛查，台州市椒江区税务局工作人员应以茂及时上门服务。半天时间，100多万元到账，燃眉之急得解，杜马公司开足马力扩大生产。

“激发各类市场主体活力，促进非公有制经济健康发展，是做大做好‘蛋糕’的重要途径。”浙江省发改委相关负责人介绍，“2021年底，浙江在册市场主体868万户，比上年增加65.2万户。今年一季度，全省规模以上工业中，民营企业增加值同比增长11%。”

“输电线路积雪怎么办？传统的人工巡线等监测方法效率较低。”在位于杭州滨江高新区的马太能源互联网技术有限公司，总经理韩芳向记者介绍一款创新产品，“借助大数据和AI技术，这款直接安装在输电线路上的装置，可现场采集信息、分析覆冰厚度，自动推送预警信息。”

钱塘江畔，像马太能源这样的“专精特新”企业正不断涌现。

迭代实施数字经济“一号工程”，是浙江实现高质量发展、夯实共同富裕基础的重要引擎。浙江省发改委提供的数据显示，2021年，全省生产总值增长8.5%，规模以上工业增加值突破2万亿元，增长12.9%；数字经济核心产业增加值达8348亿元，增长13.3%。

帮扶保障低收入群体

5月13日，杭州市淳安县临岐镇十分热闹，千岛湖第八届覆盆子节在此举办。

说起镇里的覆盆子种植，村民姚苹香乐开了花：“青果药用、鲜果采摘、红果开发，覆盆子是我们的‘金盆子’。”目前，临岐镇种植覆盆子2.1万亩，解决当地就业300余人，带动相关从业人员年人均增收5000余元。

种植中药材、推动乡村旅游、发展农村电商……浙江实施产业、建设、改革、赋能、帮扶、数字等“六促共富行动”，启动农业“百链千亿”行动，十大主导产业共带动就业639万人。2021年，浙江农民收入增速高于城镇居民1.2个百分点，低收入农户收入增速高于农村居民4.4个百分点。

在丽水市庆元县濛洲街道周墩村，耄耋之年的低保户姚德妫按时领到了5月份的950元低保金。近年来，庆元县实施“幸福清单”“医疗救助”项目，尽力照顾姚德妫这样的低收入群众。“低保群众享受困难人员医疗救助政策，符合条件的，医疗费用报销比例达80%；大病保险起付线降低一半，且无报销上限。”庆元县医保局医保服务中心主任胡丽娟细算医疗救助账。

习近平总书记指出，低收入群体是促进共同富裕的重点帮扶保障人群。

帮扶保障低收入群体，浙江各地多措并举。

稳步提高最低工资标准，推动低收入劳动者特别是一线职工工资合理增长。今年2月，浙江省人社厅提出目标：到2025年，实现城镇新增就业500万人以上，最低工资标准最高档达到每月3000元左右。

“烦心事少了，胃口也跟着好了些。”记者在湖州市吴兴区龙泉街道见到陈美英时，她正在家吃饭。前段时间，陈美英治病花费近6万元，家庭负担加重。龙泉街道通过对医疗费用4万元以上的人员进行大数据排查比对，及时发现了这一情况。网格员上门核实后，通过“浙江省大救助信息系统”，很快帮助陈美英领到了1.76万元救助款。

“浙江省大救助信息系统”今年全面上线以来，截至5月15日全省已有11776人通过该应用系统提出救助申请，办理完成10365人。

丰富群众精神文化生活

到了周末，杭州市富阳区东洲街道黄公望村村民何爱华习惯与三五好友一起，来到村文化礼堂坐一坐。在这里，书法爱好者现场挥毫，孩子们做手工，老人们品茶聊天，很是热闹。

习近平总书记指出，促进共同富裕与促进人的全面发展是高度统一的。要强化社会主义核心价值观引领，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，发展公共文化事业，完善公共文化服务体系，不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。

“口袋”富了，“脑袋”也要富起来，浙江着力丰富群众精神文化生活。截至目前，全省建成农村文化礼堂1.7万多家，500人以上行政村覆盖率达90%。今年起，浙江还将实施农村文化礼堂效能提升十大举措，让文化礼堂“大门常开、活动常态、内容常新”。

5月5日，立夏，湖州市德清县阜溪街道文化礼堂里，一场“趣味立夏、乐享民俗”活动正在进行，老少一堂，共同体验传统民俗乐趣。

“今年，我们文化礼堂将按照‘教育教化、乡风乡愁、礼节礼仪、家德家风、文化文艺’定位，更新活动内容，丰富乡村文化内容。”阜溪街道办事处副主任郑秋红说。

当前，浙江将农村文化礼堂、新时代文明实践站、公共图书馆服务体系深度融合，努力为群众提供丰富多彩文化生活。一个布局合理、覆盖城乡、惠及全民的公共文化设施网络正在形成。

晚饭过后，嘉兴市南湖区大桥镇胥山村村民张美祥来到嘉兴市图书馆大桥镇分馆，享受宁静的阅读时光。柔和的灯光、舒适的座椅以及周到的服务，让这里成为越来越多村民的学习和休闲之地。

依托14个新时代文明实践站，大桥镇组织党员干部、专家、乡贤等，通过线上线下多种形式开展党的创新理论宣传，持续推广厉行节约、文明用餐、礼让斑马线等新风尚，为推进共同富裕凝聚精神力量。

浙江省委主要负责同志表示，将聚焦解决发展不平衡不充分问题和群众急难愁盼问题，扎实推动共同富裕美好社会建设，加快探索具有普遍意义的共同富裕之路，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 03 版）

(责编：罗知之、陈键)