本报记者 王云娜 肖家鑫 王锦涛 原韬雄

随着流通网络日益完善，县乡商品供给更加丰富。图为在安徽阜阳市临泉县一家超市，消费者正在选购蔬菜。

人民视觉

消费是经济增长的第一拉动力。近期，受新冠肺炎疫情影响，消费增长受到一定抑制，但总体上看，我国消费市场潜力大、韧性强的特点没有改变。近日，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》要求：“全面创新提质，着力稳住消费基本盘”。促进消费持续恢复，各地有哪些好经验好做法？如何进一步激发消费活力？记者在一些省市进行了采访。

——编 者

县乡消费是我国消费市场的重要组成部分，市场潜力巨大。随着基础设施持续完善、优质供给日益增加、居民消费不断升级，县乡消费的市场活力有望进一步被激活，为经济持续健康发展注入更强动力。

提质升级，商街增添新魅力

5月10日下午，骤雨初歇，空气清新。走进位于湖南浏阳市淮川街道的新文路步行街，一座五颜六色的“彩虹桥”拱门映入眼帘。

“步行街提质改造后，更加整洁漂亮，购物环境更好了，我经常带孩子过来玩。”市民郑甜甜说。

新文路步行街建于1999年，是浏阳市第一条商业步行街。2020年6月，浏阳市淮川街道办事处、浏阳市市政园林维护中心共同投资100多万元，启动提质改造工程，把新文路步行街建设成为集购物、餐饮、游乐、文化于一体的特色商业街区。

“我们将菊花石等具有本土特色的元素嵌入街区文化，让消费者在体验现代商业氛围的同时，感受到浓浓的‘浏阳味道’。”淮川街道办事处城市管理办负责人张安信说。去年，新文路步行街区人流量达到1000余万人次、销售额22.3亿元，同比分别增长了26.7%和18.5%，被长沙市商务局评为2021年长沙市夜间消费示范街区。

“街区‘火起来’，商圈‘活起来’。”淮川街道党工委书记刘守德介绍，以步行街商圈为抓手，该区围绕产业转型升级和居民消费升级需求，完善消费基础设施，改善县级市城区的消费环境，不断增强商业吸引力。

在山东东营经济技术开发区蓝色港湾商圈内，前来购物、就餐、娱乐的市民人来人往，旁边的咖啡店内，坐满了休憩的年轻人。走进书卷气与现代感交融的“城市书吧”，看书、借阅均可免费，累了还可以到楼上的茶室品茶、休息，一天仅需一元钱……

“‘城市会客厅’是我们将共享发展理念与商业理念相融合而打造的一处创意共享空间，与市图书馆联合打造成市域范围内第一家‘城市书房’，集书吧、茶室、会议室于一体，为市民打造了一个读书、学习、交流的‘一站式’阅读空间。目前入驻会员量已超过1万个。”“城市会客厅”总经理雷丽琼告诉记者。

要让消费升级，商圈先要提质。为加快重点产业集聚， 2021年以来，东营经济技术开发区先后出台政策，支持服务业企业入区落户发展壮大，逐步培育起一批集聚效应显著、文化底蕴深厚、基础设施完备、拉动消费明显的特色商业街，为消费者带来全新的消费体验。

改善服务，居民消费更便利

一大早，甘肃临洮县城东边的岳麓山便民市场熙熙攘攘：水灵灵的萝卜、绿莹莹的油菜、沾着露水的黄瓜……各色时令蔬菜、各类农副产品一应俱全。

“我们在每个区域都标上了商品类别指示牌，让居民一眼就能找到想买的东西。”岳麓山旅游服务中心副主任董娟说，临洮县投资2600多万元，升级岳麓山景区道路、景点等基础设施，新建岳麓山便民市场，让老百姓买菜更便利。

夜幕降临，临洮县城西洮河上的中天桥附近人来人往，十分热闹。在中天桥附近的洮河沿线，当地已建成曹家坪牡丹园、马家窑彩陶小镇、狄道乡韵等一批商业设施，其中，仅洮之苑美食一条街就有餐饮商铺30家，吸纳就业800余人，年营业额2000余万元。

“深挖消费潜力，优化环境是关键。”临洮县委书记许树德介绍，近年来，该县坚持完善功能和提升品位同步推进，高品质推进早市经济、夜色经济、休闲经济发展，投资158亿元实施重点城建项目256个，改造提升水岸景观15公里。同时在县城旅游景点、蔬菜市场、小吃街区等地开设公交线路4条，建设公共厕所15个，交通、水电、环境等公共配套设施不断完备。

“快递送进村，甭提多方便了！”在甘肃陇南市康县平洛镇中寨村的电商服务站，前来取快递的村民雍妮说，过去，家里置办生活用品，一般要去镇上赶集，或者要搭车跑40多公里到县城买。如今，不管是衣服、化妆品，还是冰箱、洗衣机，都能实现网上预订、家门口收货。

康县电子商务中心主任张艳说，近年来，陇南市出台一系列推动农村电商发展的政策措施，打通物流、交通等“卡脖子”问题。当地陆续新建、改建农村公路1.2万多公里、村邮站1830个，方便快递车进村上门，村民网购更方便。

“随着交通物流、信息技术等基础设施不断完善，电子商务迅速延伸拓展，激发了农村的消费潜力。”康县同城配送平洛服务站负责人刘成辉说，现在该站每天收发快递300单左右，年营业额达到15万元。

“妈妈，这个南瓜好大呀！”在陕西渭南市富平县中华郡文化旅游景区，游客王瑶正带孩子游玩。“我们一家5口从西安来旅游，在这里住了一晚，体验很不错。”王瑶说。

去年，中华郡景区被评为国家4A级旅游景区，今年“五一”期间集美食和购物于一体的“上古西街”投入运营，商户入驻率达85%。“去年景区全年客流量400多万人次，创下新高。”中华郡景区副总经理李军峰说。

景区门口的小路变成双向八车道、民宿区改造4公里硬化道路、停车场新增1500个车位、新建民宿17间……去年下半年，中华郡景区各项硬件提升改造项目纷纷落地。“硬件提升就是修炼内功，让我们能够从容应对不断增长的客流。”李军峰说：“我们还投资1000万元推进智慧化景区建设，实现线上预约购票、VR（虚拟现实）游览、无死角监控和各园区并网管理。”

优化供给，扩大消费底气足

走进湖南常德汉寿县万达广场城市综合体，商铺、餐饮店、游乐场、亲子中心……热闹的商业氛围扑面而来。自今年初正式营运以来，汉寿万达广场日均客流量超3万人次，日均营业额达200万元。

汉寿县以改善民生为导向，着力完善县城消费基础设施，打造商圈效应。随着万达广场城市综合体、野生动物园、湘北通程大酒店、世纪华联等相继投入运营，县城商圈初步形成，有力激发了县乡消费活力。今年1月至4月，汉寿县实现社会消费品零售总额36.73亿元，同比增长5.6%。

“完善县乡村三级物流配送体系，提高县域生活服务供给质量，是改善县乡消费环境的重要着力点。”湖南省商务厅相关负责人介绍，湖南将组织开展县域商业体系建设行动，进一步完善县城消费基础设施，释放消费活力。

“田间地头做背景，配上潮流音乐，这样的短视频更有吸引力。”在陕西渭南市华阴市电子商务公共服务中心举行的电商创业培训和分享活动上，十月二网络科技有限公司负责人赵少华告诉记者。

“去年8月，电商中心正式运营，目前设有电商创业孵化区、农产品展销区、电商直播区、人才培训区、美工摄影区等功能区域，电商创业者可以享受一站式电子商务运营服务，已经有20多家企业入驻，不到一年时间，销售额已经有2000万元左右。”华阴市电子商务公共服务中心项目经理陶波介绍。

2021年，渭南市商务局推动全市升级改造农贸市场、冷链供应链、电商产业园区、商业步行街、便利连锁超市，其中7个项目获得省级商贸流通专项资金支持366万元；实施13个农商互联完善农产品供应链项目，获得财政支持2700万元。

“我们生产的柿饼，在国外都是抢手货。”富平县陕西新农人电子商务有限公司总经理乔彬彬说，容量1750吨的冷库、日产冰袋2万个的制冰机、标准化无尘晾晒车间……这些硬件设施提升是企业开展网上销售的“底气”：“设施升级改造得到政府30%的资金补助。往年柿饼销售只卖3个月，今年硬件升级了，可以做到反季节销售。”

“激活县乡消费更大活力，硬件提升是基础。”渭南市商务局局长刘会军告诉记者，下一步，渭南市商务局将持续推动县域商业体系建设，结合农村商品消费特点，加强镇级农贸市场改造及商业综合体建设，进一步激活农村消费潜力，推动农村消费提质扩容，助力县域经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 19 版）

(责编：罗知之、陈键)