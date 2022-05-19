本报记者 杨文明 人民网记者 程 浩

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近年来，云南省镇沅县通过摸底调查，建立起乡土人才信息库，提供多项政策，加强技能培训，支持长远发展，让乡土人才充分发挥作用，带动村民致富。

初夏时节，位于云南省镇沅县勐大镇的镇沅桂花甲生物产业有限公司林下药材种植基地，在一棵挺拔的云南松下，公司负责人宋伟正在展示他刚刚挖出的滇重楼根部，称其为藏在深山中的“宝贝”。

宋伟早年外出打拼，前几年回乡后瞄准林下中药材种植产业，如今已是十里八村有名的致富带头人。

像宋伟这样的返乡创业人才，也是镇沅县的“宝贝”。近年来，镇沅县通过摸底调查，建立起乡土人才信息库，让乡土人才充分发挥作用，带动村民致富，助力乡村振兴。

分门别类，建立人才信息库

“乡村振兴，人才是关键。”镇沅县人社局局长饶萍深知这个道理。但农村人才本就短缺，真要破解这个难题，并不容易。

从2019年底开始，镇沅县在征求个人意愿的基础上，由村里报送本村的乡土人才。“报送的人才有3个条件：要有一技之长，有上进心，且受村民认可。”饶萍说，村里报送的乡土人才，乡镇筛选一道，县里再择优筛选，分门别类建立乡土人才信息库。

经过层层筛选，镇沅县共有1.5万多名乡土人才入库。他们中既有能工巧匠，也有致富能人，虽大多不是高学历，做的事业不是“高精尖”，但个个身怀绝活。

当地对乡土人才按技能类别分类，共分20多个大类，50多个小类，实行动态管理。类别中，人数少的如竹编，有三四十人；多的如制作黑古陶，有100多人。

“信息库建立后，按照技术娴熟程度和已取得的成绩，我们又把乡土人才划分为致富带头人和需要技能培训的人。”饶萍说，镇沅县通过选人与育人结合，不断提升乡土人才整体素质和带动能力。

拿黑古陶来说，它是镇沅的一种民间工艺，在传统古陶工艺和造型的基础上，吸取现代陶瓷工艺精华。“对制作黑古陶的手艺人来说，以前制陶只是养家糊口，这几年县里打造黑古陶品牌，吸纳上百名懂制陶技艺的人进入乡土人才信息库。”饶萍说，被吸纳进乡土人才信息库后，手艺人把更多精力放到黑古陶制作上，有的还成为技艺大师，跟着县里相关部门的工作人员进入各个展会，宣传家乡的民族文化品牌。得益于这些乡土人才，近年来，越来越多的老百姓开始学习黑古陶制作，黑古陶作为当地最具特色的民族文化旅游产品，远销海内外。

培训技术，增强致富本领

宋伟就是村里推选出来的乡土人才之一。2015年以前，宋伟在外打工，后来回到家乡，投入资金和技术成立公司，发展林下中药材种植产业。目前公司基地种植中药材1500多亩，品种包括滇重楼、滇黄精、龙胆草、白芨等。为响应绿色发展要求，公司的中药材选择有机种植，目前680多亩滇黄精已通过有机认证。“我们不打农药、不施化肥，土壤定期检测。”宋伟说。

公司发展蒸蒸日上，宋伟没忘了村里的乡亲，他多次组织农户参加中药材规范化种植技术等相关技能培训，让越来越多的人掌握林下中药材种植和初加工技术。目前，公司已带动100多户村民种植中药材，拓宽了他们的致富路。与此同时，公司广泛吸纳村民就业，近两年每年用工达4000人次，村民们就近务工，又是一笔收入。

几十公里外的古城镇古城村，骄阳如火，看着一棵棵芒果树长势正好，李荣乐开了花。

多年前，李荣在外打工，吃了不少苦，可工资依旧不多。2014年，听说邻县种植芒果致富，他和妻子考察后决定回乡种芒果。可两口子不懂种植技术，各个环节都得请人来做，比如芒果嫁接，就得从邻县高薪请人过来。

口袋只出不进，两口子心里十分苦恼。咋办？听说县里的农民技术学校每年会举办果树栽培技术培训，李荣选择请专家到自家果园上实训课。

经过专家悉心指导，手脚勤快、虚心好学的李荣，在去年自家芒果刚进入挂果期时，就赚了近6万元。在他的带动下，古城村成为全县晚熟芒果种植大村，共种植晚熟芒果480多亩。

既掌握种植技术，又愿意带着村民一起致富的宋伟和李荣被各自村里推选为乡土人才，还被归入乡村致富带头人的行列，进一步带动周边群众增收。

出台政策，支持长远发展

让乡土人才更好带着村民致富，关键是要有支持其长远发展的好政策。饶萍说，成为乡村致富带头人的，可享受政府贴息贷款等政策，帮助其扩大产业；对发展思路不明确，但一心想发展的其他乡土人才，当地对其加强技能培训。

杨瑞堂今年30多岁，来自镇沅县古城镇，先后在县里的农民技术学校培训两次，第一次学电焊，第二次学汽车修理，培训过程中吃住全部免费。后来，他依靠政府贴息贷款，在县城开了一家汽车修理铺。最近通过动态管理，杨瑞堂也被纳入乡土人才信息库。

对于杨瑞堂这样的乡土人才，技能培训结束后，县人社部门会持续进行后续跟踪，了解其发展中遇到的困难，并想办法帮忙解决。

近年来，镇沅县从“选才、留才、育才”长效机制上下功夫，种下乡村人才“金种子”。2020年至今，当地先后进行农村实用技术培训约13万人次。经过培训，这些人正在全县乡村振兴进程中发挥着重要作用。

被纳入乡土人才信息库后，宋伟有了新的烦恼。“我知识储备量不够，有时和客户沟通，老是感觉跟不上节奏。”他说自己想在这方面加强一下。

这样的需求点在乡土人才中不少。“我们与普洱学院建立产教融合人才培养基地，成立新型职业农民学院，打通了中等职业教育与高等教育通道，实现劳动力学历层次和技术技能水平‘双提升’，填补了农民教育无学校的空白，推动乡村振兴和农民素质提升工作再上新台阶。”饶萍说。

走进位于镇沅县城的普洱学院新型职业农民学院，教学楼里，来自各个乡镇的学员正在进行实训。“有了普洱学院新型职业农民学院，我们不用出远门，既能学基础知识，还能学专业技术。”培训学员周忠强说。

“我们接下来会制定一对一培养方案，将合适的乡土人才发展培养为党员、村干部、创业领军人等，全面发挥人才作用，服务经济社会发展。”饶萍说。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 12 版）

(责编：罗知之、陈键)