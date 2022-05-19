原标题：当红齐天携手英特尔为XR乐园管理提供智慧化赋能

数字化不仅为社会经济的运行提供蓬勃的驱动力，同样也深度改变了我们的娱乐方式，带来了更具沉浸度、参与度的数字娱乐体验。其中，以虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等为代表的扩展现实（Extended Reality，下称XR）被认为是数字娱乐领域最具颠覆性的技术之一，其彻底重构了我们看待世界并与外部进行互动的方式，并成为“元宇宙”的重要入口。目前，基于XR技术的数字娱乐正在快速兴起，其中就包括深度融合了XR技术的主题乐园。

作为一家致力于创造极致沉浸式体验，集“XR内容制作+载具研发+数字运营整体解决方案及产品落地”于一体的文化科技公司，当红齐天集团将XR作为企业的重要战略，不仅推出大型VR主题乐园王府井SoReal超体空间，还在上海迪士尼度假区、冬奥首钢园、冬奥娱乐村内提供了丰富的XR体验，旨在为玩家营造一个集娱乐、竞技、社交功能于一身的休闲场所。

在主题乐园的运营中，当红齐天与英特尔在边缘算力支持、软硬件协同等方面进行了深度合作。当红齐天通过采用基于英特尔 AI计算盒参考设计（英特尔 Video AI Box）的解决方案，为闸机出入验证、AI人流分析、光影屏幕等应用提供强大的算力，在边缘端实现数据的高效处理，并承载AI推理等对于性能要求严苛的负载，成为智慧运营管理系统的重要一部分，以方便、快捷的运营流程大大提升了消费者的娱乐消费体验。

不断扩展的当红齐天XR乐园业务版图

随着5G商用的到来以及XR硬件技术的逐步成熟，有更强交互体验与沉浸感的XR技术将引领下一次技术革命。当红齐天作为国内第一批深耕XR技术领域的代表公司，在内容创作、开发引擎、商业业态上已占据行业制高点。当红齐天的业务广泛涉及XR+乐园、XR+科技秀、XR+爱国主义教育、XR+博物馆、XR+应急、XR+体育电竞等。截至目前，当红齐天已经在北京、上海、澳门、三亚、柳州、平遥、成都等全国12个城市及地区成功落地XR主题乐园。

当红齐天在XR乐园的建设与运营方面有着丰富的经验，除了XR游戏之外，当红齐天还设计了丰富的XR互动内容。当红齐天有多个XR互动体验区，每个体验区的内容不尽相同。例如，在观看VR电影的过程中，用户获得的体验将不仅是视觉上的，还有触觉、听觉等多种感知形式的融合，如动感座椅会随着短片内容的播放相应地震动、转动。此外，当红齐天将座椅的震动和冷风等形式的介质与内容进行了优化结合，体验时能够有效降低眩晕感等不良感受。

当红齐天的XR版图不局限于体验店本身，还与下游渠道方进行合作，提供线下VR解决方案，为更多领域提供以XR为终端的产品展现形式，包括商场商圈、影院、网吧等，与合作伙伴共同打造出色的XR体验场所，确保优质的XR内容可以在第一时间向终端用户传播。

在当红齐天XR场馆的建设过程中，AI技术的创新同样至关重要。通过基于AI的出入口管理系统、人流分析系统、设备控制系统等应用，当红齐天将能够提升业务运行的效率，提高管理规范程度，同时对消费者的数据进行更加高效、智慧的洞察，从而支撑精细化的业务决策。此外，AI应用也是XR乐园彰显其高科技属性、提升品牌影响力的重要方式。

但与此同时，在XR乐园建设与运营管理过程中，当红齐天也面临着以下挑战：如何实现对于用户的智慧管理。作为一种日渐流行的娱乐模式，XR乐园往往需要迎接海量的用户，特别是在节假日等业务高峰期，客流量会快速攀升，要对海量的客流量进行高效管理、分析与洞察，对AI应用的运行性能将有着较高需求。如何提高系统的稳定性、可用性。XR乐园的持续运营需求意味着XR终端、出入口管理等关键设备与应用需要保证出色的稳定性与可用性，能够在各种条件下实现稳定运行。同时，系统还需降低数据的处理延时，以免影响消费者的体验。如何实现传统负载与AI负载的整合。为了实现资源的集约利用，降低总体拥有成本（TCO），当红齐天希望能够实现负载整合，将AI负载、视频编解码等多种负载整合在统一的终端上，更高效地利用算力资源。

基于英特尔 架构的边缘算力赋能当红齐天XR乐园运营

当红齐天XR主题乐园运营管理系统拥有9大产品线，适配于大型娱乐综合体、主题乐园、小型体验店等，可实现大型乐园的一站式体验，基于智能手环实现购票、排队、体验、核销多个场景；可以实现预约时间、人数、到店率的实时监控及客流预警，更能完成室内的导航定位，让用户能够快速地了解自己的位置并寻找游戏体验区域。方便、快捷的运营流程显著提升了消费者的娱乐消费体验。

在减少运营人员成本的同时，当红齐天开发出前台的场控系统、游戏启动平台、动态排队系统，大幅降低了运营人员的投入。同时，当红齐天还利用人工智能（AI）等技术，打造了可实时统计客单率的人流量统计系统、智能推荐系统、评论分析系统等，并与视频识别、红外线客流监测相结合，根据图像进行消费者在店内行动轨迹的追踪，同时可以和生物识别系统相结合，进行CRM管理，以及与POS系统相结合，进行深层次的数据分析。

为满足当红齐天XR乐园运营对于边缘AI算力的需求，英特尔与小钴科技、新昱等伙伴携手，提供了基于英特尔 架构的边缘AI方案，并与3D生物识别等应用融合，提供智能化的出入管理、光影屏、智能门禁等应用。

当红齐天在元宇宙乐园中采用了小钴科技基于英特尔 酷睿 处理器、OpenVINO 工具套件的智能园区管理方案，为XR乐园管理提供智慧化赋能，在令人感受到沉浸式的综合体验的同时，可以进一步提升消费者的体验。

当红齐天在迪士尼小镇使用了小钴科技基于英特尔 酷睿 处理器、OpenVINO 工具套件的智能门禁，以及新昱VR融合媒体展示平台，打造了智慧运营管理解决方案，为XR乐园管理提供智慧化赋能，为乐园体验注入了全新活力。

通过基于英特尔 架构的智慧运营管理系统，当红齐天能够提升消费者的VR游戏、VR视频、VR旅游等多种XR娱乐体验，同时实现敏捷、高效的运营管理。提升消费者体验。智能化的管理节约了消费者的时间，降低了排队等候过程中的耗时，从而提升了消费者体验。此外，智能化的管理方式也为消费者带来了更多新奇的感受。提高管理效率。可以高效运行生物识别等AI算法，实现道闸/门禁的自动打开、关闭，无需人工介入，从而提高了管理效率，降低了人力资源成本。降低TCO。通过在边缘端整合AI分析、网络等多种功能，降低在基础设施方面的建设与改造投入，获得更好的经济性。提升系统的稳定性与可用性。当红齐天边缘XR乐园管理解决方案采用了面向工业场景的高可靠设计，全板载器件、无线缆设计，易于布局，支持宽温，具备更强防腐、防锈、抗干扰能力，避免噪声及灰尘污染，可显著提升系统的稳定性与可用性。

展望：XR+AI 赋能未来数字经济

在中国“十四五规划”中，明确规定了XR产业将作为数字经济重点产业。技术主导驱动的创新及内容生态的搭建使得虚拟与现实的边界不断迫近，企业纷纷加入XR领域，行业爆发指日可待。在此背景下，当红齐天持续拓展大型线下XR体验的商业化落地能力，包括内容开发、大型VR载具硬件研发、VR电竞赛事、商业化运营解决方案等，与合作伙伴共创XR业务新价值。

英特尔致力于推动基于XR的虚拟体验的演进和发展，支持从云到网络到设备，以及其中的所有环节，通过强大的传感和数字化技术，探索更多可能性，并支持更丰富、更加沉浸式、更加交互式的体验，打造视觉、听觉和触觉多维度沉浸式体验，实现真正自然、动态的虚拟现实。

在XR领域，当红齐天与英特尔有着广泛而深入的合作关系，双方的合作正在不断推进VR技术的产业化应用，为全球用户带来前所未有的出色体验，并激发科技与文化碰撞出层出不穷的创意火花。这一过程所产生的庞大的数据流将会对计算与通信能力提出更高的要求，进而加速数据经济向深度发展。此外，当红齐天还联合英特尔、国际奥组委，围绕2020东京奥运会、2022北京冬奥会及2024巴黎奥运会共同开发并推广基于5G的VR/AR技术，促进VR/AR体验与展示。

(责编：董童、李源)