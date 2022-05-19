原标题：加码AI市场 英特尔发布新一代AI计算芯片Gaudi2

5月10日，英特尔发布了一款专注于AI计算的芯片——Gaudi2，据悉，Gaudi2是英特尔旗下Habana Labs的第二代AI处理器，其运算速度是Habana Labs之前芯片的两倍。

同时，英特尔还推出了另外一款名为Greco的芯片，可以利用AI算法进行预测或识别物体。

英特尔官方介绍称，Habana Gaudi2和Greco AI加速器是基于Synapse AI软件栈开发的，能够通过支持多样化架构，让终端用户充分利用处理器的高性能和高能效。

此外，在AI领域，英特尔还宣布携手埃森哲启动“阿波罗计划”，旨在通过为企业提供经过优化设计的愈30种开源AI解决方案，让其能够在本地、云端亦或是边缘环境中都更易于部署AI。“阿波罗计划”的首批套件预计将在未来几个月内发布。

英特尔数据中心和AI部门主管SandraRivera表示，未来五年，AI芯片市场规模预计将以每年25%的速度增长，达到500亿美元左右。她表示：“我们打算投资和创新，以引领这个市场。”

(责编：董童、李源)