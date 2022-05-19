近日，英特尔发布了《2021-2022年度企业社会责任报告》。报告重点回顾了2021年及2022年初所取得的成果，并对未来做出展望。过去一年间，英特尔围绕2030年RISE战略及目标取得了一系列关键进展。

在报告中，英特尔宣布了重大的制造拓展计划，包括在美国的亚利桑那州再建两个芯片工厂、在俄亥俄州新建两个工厂，以及在新墨西哥州、俄勒冈州和马来西亚扩建工厂。报告显示，估计在俄亥俄州和亚利桑那州的投资都将高达200亿美元。

报告还提出，在汽车安全领域，英特尔的Mobileye技术让先进的驾驶辅助系统从豪华选配设备成为了标配，超过1亿辆汽车从中受益，让驾驶员和乘客更加安全。在实现水资源高效利用的目标上，2021年，英特尔公司内部节约用水93亿加仑，并通过投资流域恢复项目使得约23亿加仑的水资源得到了恢复。此外，英特尔在2021年继续关注职业发展和多元化人才培养，各类人才的绝对数量都有所增加，员工团队更具包容性。截至2021年年底，该公司全球高级管理职位中有1449人为女性，比设定的里程碑目标1375人多了74人。

报告显示，2021年，英特尔员工在全球范围内在社区学校和非营利组织的志愿者服务时间超过84.8万小时。同时，该公司宣布计划成为“混合办公优先”公司，允许大多数员工一部分时间远程办公，一部分时间到办公室工作。在增加员工薪酬预算方面，工资约10亿美元，股票约14亿美元。

在与《企业社会责任报告》同时发布的一封信中，英特尔公司CEO帕特·基辛格表示，技术正在加速改变世界，并对人类生存的各方面都起着越来越重要的作用。全球数字化程度不断提高——从远程工作、与家人朋友保持联系，到提供更好的医疗保健服务和自动驾驶汽车，半导体是所有创新的基础。

“今天的挑战众多且巨大。我们仍在与全球疫情、气候变化等不利影响作斗争。在这种全球背景下，全行业必须携手共进，驾驭技术的力量，确保其发挥正确的作用。” 帕特·基辛格说。

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