原标题：天翼云以科技创新推动云向安全可信、泛在普惠发展

5月17日，中国电信天翼云以“红云天翼，安全普惠”为主题，在线上举办了天翼云4.0创新成果发布会。此次发布会发布了七款自主研发产品，全面展示了天翼云4.0分布式云的科技创新能力。

近年来，算力已成为最具活力和创新力的新型生产力，算力种类多样性态势日渐凸显、算力布局泛在化趋势愈发显著。如何构建无缝分布式部署体系，实现“算力一体化”服务；如何实现“端到端”全程算力使用安全，如何达成算网融合、绿色安全、智能敏捷等目标，这些都是算力服务提供者正在面对的全新挑战。

中国电信云计算首席专家江峰表示，天翼云4.0力求通过分布式云技术，满足市场对算力使用、交付和安全性提出的新要求，并坚持自主可控，核心能力全栈自研，把安全普惠的算力服务带给千行百业。

从“分布式云”到“一朵云”

2021年11月，天翼云发布了4.0分布式云，实现了一云多态、一云多芯、一张云网、一致架构、统一调度、统一运维。产品与技术的升级，带来天翼云算力、存储、网络的全面提升。本次创新成果发布会，是天翼云从构建“分布式云”到实现“一朵云”理念的进一步解读。江峰认为，天翼云4.0直面客户业务场景多元化的需求，采用分布式技术架构，推进天翼云“2+4+31+X+O”的层次化布局演进，让客户可以将业务按需部署在客户现场、边缘云、中心云等节点上，从客户视角来看，仅用“一朵云”，就能充分满足自身不断变化的用云需求。通过在分布式云数据库、云操作系统、弹性计算、云存储、云网络、CDN等关键技术领域中取得的突破，天翼云4.0实现公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云多种形态云服务，做到“一云多态”、“一云多芯”式的全场景覆盖。

此次发布会还发布了天翼云4.0算力分发网络平台“息壤”。天翼云针对分布式应用、算力应用、算网融合调度等需求，自主研发了算力分发网络，以“随愿算网”的方式，对边缘云、中心云、第三方资源等全网算力进行统一管理和调度，从而构建起一个独特的“算网大脑”。“息壤”能够灵活实现各种符合业务场景的调度，提升算力的规模效能，达到对算网资源的全局智能调度和优化，有效促进算力的"流动"，实现业务性能和成本的最优。

天翼云4.0筑牢国产化算力“新基建”

作为云服务的“国家队”，天翼云走过十年科技创新之路，完成了从过去商业系统到自研系统的转变，形成资源布局和自研产品能力双优势。天翼云坚持IaaS+PaaS关键技术全栈自研，包括定制化的宿主机操作系统CTyunOS、云操作系统CloudOS4.0、自研智能网卡、数据库等关键核心技术和软件。同时在云服务细分领域打造国产化垂直生态，担起算力国产化发展的责任，推进国企、央企上云，帮助行业用户实现数据无忧、安全无忧。

在本次发布会上，天翼云进一步升级云网产品，发布一体机iStack、裸金属专属云BCS、SD-WAN（尊享版）、算力网络分发平台、天翼云电脑政企版以及基于边缘云打造的全套云安全产品，并全面升级CDN产品能力。目前这些产品已经在超算中心、基因测序、元宇宙、政务云、金融云等业务场景中得到应用。

新时代新挑战，算力作为国家数字经济的底座，已经进入到系统工程阶段。天翼云将坚持云网融合，以技术领先、安全可信、普惠泛在的差异化优势，助力千行百业实现数字化转型升级，推动数字中国建设发展。

(责编：董童、李源)