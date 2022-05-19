“有教无类”，是中国人几千年来对于教育最朴实的愿望。但实现“有教无类”不仅需要克服地域空间、经济发展等宏观因素带来的阻碍，还要考虑每位学生的个体差异。如今，数字化、信息化、智能化技术蓬勃发展，随着5G、物联网等各种技术的完善，互联互通设备数目激增，最前沿的IT能力正在让教育变得日新月异。

智慧白板，让大凉山与广州两地共上国画课

四川凉山州德昌县茨达镇茨达中心完全小学，学生们对于能上一堂国画课期待已久。这些孩子生于大凉山——一个拥有美丽山水同时也囿于交通不便的偏远地区。无论是优秀老师进山，亦或走出大山去接触优质资源，这一座座大山都成了难以逾越的阻碍。近年来，在国家政策的支持下，即便是大凉山里的学校也有了美丽坚实的校舍，而如今它又见证了数字化对教育的改变。

让老师和孩子们期待了一个多月的，是今天他们能通过一块神奇的“电子白板”跟在广州的小朋友一起学习国画。

四川凉山州德昌县茨达镇茨达中心完全小学的学生们远程学习国画课。 （受访者供图）

据了解，让以往稀缺的美术教育资源跨越山海进入大凉山只是第一步。比起传统的原创教学方式——孩子们只能单纯地观看教学视频课程、遇到不理解的问题无法及时向老师反馈，这块白板还拥有互动模式，在授课过程中，大凉山的小朋友可以随时向广州的老师提问。广州的小朋友也充满了期待，他们可以通过“一块屏”见到彼此。地理位置一西一东的小朋友们有了交集，在那块屏幕中一起学习国画，互相给予对方鼓励与掌声。

“我们相信技术能够将人们与新的信息和数据相连，而更多的连接意味着能为世界带来更多不同的想法、更多可实现的潜能，以及更可持续的解决方案，就一定能够帮助更多人。”英特尔公司市场营销集团副总裁、中国区行业解决方案部总经理梁雅莉，在谈到技术进步于教育的作用时如是说。“随着科技的飞速发展，我们有了越来越多的尝试，从资源建设到深化应用，从硬件配置到数据革命，教育信息化水平不断提高，也让我们离实现有教无类这个朴实愿望的越来越近。尤其是人工智能技术的兴起，让我们有机会通过自适应学习等一系列的解决方案，为孩子们提供合适他们的学习内容和学习途径。”

据介绍，在这堂国画课中跨越山海的那块智慧白板是英特尔的合作伙伴、教育信息化应用工具及服务提供商希沃研发的产品。英特尔相关负责人表示，该公司致力于不断推出创新的产品和技术，并通过与合作伙伴共同深耕教育领域，打造联合创新解决方案，来将先进的信息技术融入到教学和管理的每一个环节。基于英特尔计算平台的智能交互式白板具有响应速度快，应用方便的特点，能够为老师在高效课堂的教学过程中提供更智慧、更便捷的操作体验，同时学生也会获得更流畅的互动和交流体验。英特尔智慧教育端到端解决方案能够赋能合作伙伴的产品以远程的方式解决乡村学校师资不足、优秀资源匮乏等问题，使学生能跨越重重大山享受到优质的教育资源，缩小不同地区和不同人群教育的资源差异，推动公平教育落地。

(责编：董童、李源)