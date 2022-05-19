“十四五”期间，我国将继续加速推动数字化服务普惠应用，以及医疗领域数智技术创新和应用，提高百姓对优质高效健康服务的获得感。对此，家住上海农村的李女士就深有感触。

李女士年过40，年前在家乡的基层医院进行了宫颈癌筛查，2天后拿到了判读结果。其后，根据筛查结果进行内窥镜检查，图像上传云平台，在人工智能辅助诊断帮助下，十几秒后接诊医生即收到平台反馈，进行了组织采样。

随后，她带着病理标本玻片，前往复旦大学附属医院就诊，只用半天就完成进一步检查，安排了手术。这一过程相较于几年前时间缩短了一半甚至更多，在基层医院进行检查诊断、影像判读等操作的专业程度也与大城市医院副主任医师实地操作相当。

其实，与李女士类似的就医经历，如今每一天都在发生。和以往的就医经验相比较，新的智慧医疗系统为患者就医带来了极大的方便，以强大算力为基础的智能技术、云计算等先进科技，正在推动医疗行业日新月异地发展，为医疗产业的各个方面带来巨大的变化，一点一滴地提升着人民群众的幸福感。

让临床诊疗更高效更精准

疾病诊治是目前医疗健康服务的核心部分，也是医疗服务水平与患者感受最直接的体现。如何让临床诊疗更高效、更精准，一直以来都是社会的关注重点，医疗机构和产业界等也在共同发力，通过将人工智能等多项新技术融入临床服务，来提升诊疗水平和效率。

比如，汇医慧影公司推出的人工智能平台、大数据智能分析云平台以及智慧影像云等产品，就为医疗机构提供了全周期、高性能的智能医学影像解决方案，助其打造健康筛查、诊断、治疗决策支持等闭环服务，同时大幅提升了影像分析速度和辅助诊断准确率。

这一系统已成功应用于数十种疾病的诊疗，落地在多家医疗机构，缓解多病种诊断医疗资源相对紧张的问题，有效减少了患者排队候诊时间，以及影像分析耗时与误判带来的漏诊、误诊等问题。

为帮助应对医疗资源配置不均衡，以及海量医学影像利用程度和判读水平参差不齐等系列挑战，西安盈谷则推出医真云平台，将源自不同设备的影像数据链接起来，并依托大数据在线分析和人工智能引擎，对其实时处理。部分医院目前提供的高效高质就医服务，就是得益于类似这种云平台与智能辅助诊断的有效配合。

如今，“云+人工智能”这一超级组合，也已在千余家医疗机构大展身手，不仅让来自大中型医院的影像专家，可以随时随地处理不同区域的影像数据，并对疑难杂症进行会诊；同时通过人工智能辅助，还大幅提高了诊断效率和精准度，能够让更多患者在基层医疗机构即可享受到与大医院同质的服务。

推动从被动治到主动防的变革

随着人们对美好生活追求和健康素养地不断提升，从主动预防入手，减少疾病发生也成为了共识和必须。 《“健康中国2030”规划纲要》提出全方位、全周期保障人民健康的战略，以“建立健康信息化服务体系”为重要抓手，促进医疗机构加速从“以治病为中心”向 “以人民健康为中心”转变；激励医疗与相关产业创新与应用智能化方案，通过“治未病”与慢性病全程跟踪治疗等措施，变被动医疗为主动健康服务，实现更健康的生活。

智慧医疗的诸多优势与“健康中国”的要求十分契合，可有效推动主动健康管理与服务的发展。如江丰生物就采用人工智能技术帮助变革疾病筛查模式的实践就对此做出了很好示范。如宫颈癌筛查人工智能解决方案，可以高效检测早期癌症病变，能让中国每年新增的宫颈癌患者，通过早期确诊实现及时治疗；结核病智能筛查系统，能够帮助医生大幅提高判读效率，解决了涂片分级的客观性等棘手问题，为病患赢得了治疗时间，减少了医疗费用。

在慢性防治方面，国内的AI独角兽公司第四范式依托人工智能平台，结合知名医院的专业知识、临床经验与疾病样本库，研发了预防与闭环管理方案，推出慢病管理一体机、慢病管理云系统、健康小式机器人等系列产品，以及完备的措施与预案，可有效帮助医疗健康服务机构和百姓个人对慢性病实施精准、个性化地预防和管理。

加速医学创新

创新医学科技，使疾病预防、诊断、治疗及预后更加有效、精准，对全方位、全周期呵护大众健康至为关键。国家也出台多项政策，引导和激励运用前沿技术，以“显著增强重大疾病防治和健康产业发展的科技支撑能力”为核心，让数字技术在转化医学等众多领域成为创新实践的引擎，为“健康中国”建设提供可持续的创新力，不断提高智慧健康医疗便民惠民服务水平。

转化医学就是承载这一关键使命的新兴领域，它是为推进基础研究与临床实践紧密连接，实现医学科研发展和进步而生，而IT平台正是连接、打通和融合多学科以及开展以患者为中心的研究基石，数据处理分析性能则是决定双向转化效率的关键。

上海交通大学和瑞金医院合作建设的转化医学国家重大科技基础设施项目，就充分发挥计算平台和智能技术的作用，打造出覆盖所有床位的多功能智慧临床研究集群，让每个床单元都具备了自动感知和临床研究数据自主集采功能。所获数据通过构建在高性能计算系统上的生物信息大数据平台进行分析，可供制定针对性治疗方案，也有助于为疾病精准预防、诊断、治疗及预后评估等构建全新方案。也许在不久的将来，越来越多的癌症患者可以通过转化医学的患者基因组分析，更有针对性获得药物及治疗方案。

步入数字时代，数据对经济社会发展的作用已经如同乃至超过能源，正在以要素资源形态，并在互联网、大数据、云计算、人工智能等技术共同推动下，掀起新一轮产业革命，助力中国加速构建数字民生保障能力。尤其是对数据化已近30年，目前正处于迈向“用数据说话”“用数据决策”“用数据驱动”新阶段的医疗健康领域，无论在临床诊疗、疾病防治与保健，还是医学创新方面，基于数智技术的新方案、新模式都已都成为当前变革、未来持续发展的基础动力。

而这一切都依赖于新基建，也就是数字基础设施建设，其背后都不乏与数字化、智能化应用密切相关的算力的身影，离不开提供核心数据算力的企业。基于英特尔架构的至强可扩展平台因具备高通用性和开放的特点，以及对人工智能应用进行特定加速的能力，可高效推动数字化和智慧医疗软件及解决方案的开发及落地。瞄准“十四五”期间政府和民众对于医疗行业技术进步和体验革新的高标准、严要求，医疗行业将持续推出、优化和落地智能化方案，共同为全方位、全周期健康服务体系建设打造新应用、新场景，助力实现“健康中国”战略目标，让数字智慧更好普惠全民健康，持续提升全民健康水平。

(责编：董童、李源)