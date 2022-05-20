本报北京5月19日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉，今年以来，中国煤炭生产保持较快增长态势，煤炭供应保障能力持续增强。生产方面，1至4月，原煤产量同比增长10.5%，其中山西、陕西、内蒙古、新疆4省区合计占比80.9%。进口方面，1至3月，进口煤炭同比下降24.2%，4月由降转增，同比增长8.4%。

“今年以来，主要产煤省区和煤炭企业持续做好煤炭增产增供各项工作，在确保安全的前提下充分释放优质煤炭产能，推动煤矿稳产达产。”中国煤炭运销协会副理事长石瑛介绍。

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