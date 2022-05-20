本报北京5月18日电 （记者刘志强）记者从国务院国资委获悉，近年来国有控股上市公司改革发展取得显著成绩，截至2021年底，国有控股上市公司共1317家，总市值33.54万亿元，占境内及港股上市公司的28.26%。

据介绍，国有控股上市公司在国企改革三年行动中发挥了重要引领示范作用。股权结构不断优化，三年行动以来共有86家国有控股上市公司引入持股超过5%的积极股东。专业化整合力度不断加大，资产质量持续提升，2020年以来，中央企业向控股上市公司注入优质资产24宗，涉及资产金额2653亿元。一批优质企业融资上市，2020年以来，国资系统共有38户企业在主板上市，51户企业在创业板、科创板、北交所上市，直接融资2574亿元。价值创造能力不断增强，中央企业上市公司贡献了央企系统约65%的营业收入和80%的利润总额。合规经营水平不断提高，国有控股上市公司规范运作能力、内控水平和防范风险能力持续提升。

(责编：袁勃、岳弘彬)