本报记者 徐佩玉

湖南邵阳农商银行积极为企业复工复产提供信贷支持，帮助中小微企业缓解资金困难。图为日前，邵阳市经开区一家汽车零部件生产企业在得到相关信贷支持后，生产恢复正常。

滕治中摄（人民视觉）

近日，国家税务总局与全国工商联开展2022年助力小微市场主体发展“春雨润苗”专项行动，推出4大类主题活动、12项行动措施，为小微市场主体办实事、解难题。图为在福建省福鼎市，当地税务部门工作人员向一家企业宣传税费支持政策。

王旺旺摄（人民视觉）

今年以来，中小企业经济运行开局总体平稳。一季度，规模以上中小工业企业营业收入和利润分别增长14.1%和6.5%，充分体现了中小企业的韧性和活力。5月18日，在国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长徐晓兰说，针对今年以来中小企业发展面临的新情况和新问题，工信部会同相关部门和各地，通过部门横向协同和部省纵向联动、示范引领带动，落实落细各项政策，全力以赴支持中小企业纾困解难和健康发展。

多管齐下出新招

近期，一系列政策举措密集出台，加强对中小企业纾困帮扶力度。徐晓兰介绍，去年11月份国务院办公厅印发《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》。今年5月9日，国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》，在原有纾困举措进一步延续执行的同时，多管齐下出新招——

在加大资金支持方面，推动各地积极设立中小微企业和个体工商户的纾困帮扶专项资金，对生产经营出现暂时困难的中小微企业和个体工商户，对房屋租金、水电费、担保费、防疫支出、贷款贴息和社保补贴等给予专项资金支持。

在缓解融资难、回款难方面，明确2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元；对受疫情影响的中小微企业和个体工商户，合理采用续贷、贷款展期、调整还款安排等方式予以支持；加强政府性融资担保、汇率避险服务和出口信用保险等对中小微企业的融资支持力度；开展防范和化解拖欠中小企业账款的专项行动。

在推动降成本和扩需求方面，鼓励有条件的地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠和用水用电用气“欠费不停供”、6个月内补缴；将中小微企业宽带和专线平均资费再降10%；推动产业链关键节点中小微企业复工复产；努力扩大市场需求。

徐晓兰说，下一步将抓好政策落实，力争“该免的免到位、应减的减到位、能缓的缓到位”，帮助中小企业切实享受到政策红利。

金融助力企业纾困

“银保监会在加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施中，提出多条含金量高的政策措施。”中国银保监会普惠金融部负责人毛红军介绍。

扩增量——指导国有大型银行保持信贷投放力度。引导国家融资担保基金、政府性融资担保机构扩大对中小微企业的业务覆盖面，更好发挥增信担保作用。截至今年4月末，全国小微企业贷款余额53.54万亿元，其中普惠型小微企业贷款总额20.5万亿元，同比增速21.64%；有贷款余额户数3577.25万户，同比增加781.24万户。

稳存量——银保监会提出银行要合理采用续贷、贷款展期、调整还款安排等方式帮助小微企业渡过难关，避免出现抽贷、断贷。对2022年被列为中高风险地区所在地市级行政区域内的困难行业包括餐饮、零售、文化、旅游、交通运输、制造业，在2022年底前到期的普惠型小微企业贷款，银行如果办理贷款展期和调整还款安排，应坚持实质性风险判断，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，免收罚息。

强保障——支持银行为中小微企业提供汇率避险服务，降低汇率波动的影响。进一步加大政策性出口信用保险覆盖面，针对性降低短期险费率，优化理赔条件。鼓励保险机构针对中小微企业的风险特征和保险需求，丰富保险产品供给。例如，为企业由于疫情原因停工停产造成的财产损失、营业中断造成的利润损失等提供保险保障，积极发展货物运输保险、道路货物运输承运人责任保险等。

开展专项行动解决痛点

徐晓兰介绍，今年将在全国范围开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，集中化解拖欠，严防新增拖欠，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。在5月底前完成针对机关、事业单位、大型企业向中小企业采购工程、货物、服务所形成的账款拖欠的全面排查并建立台账，加大集中化解力度。对于无分歧欠款，要发现一起清偿一起，如果确有还款困难的，6月底前必须提出明确的还款计划和还款方式。对于有分歧欠款，要推动协商解决或运用法律手段来解决，工信部组织有关法律机构为有困难的中小企业提供公益法律服务。

同时，要加强信息披露，建立拖欠信息共享机制。加强源头处理，健全长效机制，加强政府投资项目审批管理和政府投资资金预算管理。加强融资支持，通过应收账款资产证券化进一步流转盘活应收账款等。

防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，是工信部今年要重点开展的四项行动计划之一。此外，还包括促进大中小企业融通创新、“一起益企”中小企业服务行动和中小企业数字化赋能等3个行动。

徐晓兰说，除了落实落细助企纾困一系列举措、深入开展好四项行动计划，还要加快构建涵盖创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业的优质中小企业梯度培育体系，全力以赴支持中小企业纾困解难和健康发展。

(责编：袁勃、岳弘彬)