本报北京5月19日电 （记者丁怡婷）雅砻江两河口水电站全部机组投产发电，第一批沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地已开工8500万千瓦，白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程加紧建设……高峡筑坝、“蓝板”成海、高空引线，今年以来，各类能源项目建设有序推进，提升能源安全保障能力。

记者18日从国家能源局获悉：1—4月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1173亿元，同比增长5.1%。其中，太阳能发电完成投资290亿元，同比增长204.1%。电网工程完成投资893亿元，同比增长4.7%。今年我国能源项目投资总体预期向好，能源重点项目计划投资额同比增长10.3%。其中，抽水蓄能、核电等投资持续向好，计划投资额同比分别增长31%、20.5%；油气储运设施计划投资额同比增长51.5%。

电力生产方面，截至4月底，全国发电装机容量约24.1亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.7%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长23.6%。

《 人民日报 》（ 2022年05月20日 06 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)